Zawalenie hali w Mławie. Kto poniesie konsekwencje tragedii?

Zarzuty po zawaleniu hali w Mławie

Prokuratura Okręgowa w Płocku przedstawiła zarzuty właścicielowi firmy odpowiedzialnej za prace w hali dawnej zajezdni PKS w Mławie. Wydarzenie to miało miejsce 20 listopada 2024 roku, gdy zawaliła się część dachu oraz ściana obiektu przy ulicy Grota-Roweckiego. W konsekwencji tragicznego zdarzenia życie straciło dwóch braci, w wieku 29 i 30 lat, którzy byli pracownikami montującymi monitoring w feralnym budynku. Jeden pracownik innej firmy, 30-letni mężczyzna, został ranny.

Przyczyną katastrofy było nieprawidłowe prowadzenie prac montażowych, co potwierdza opinia biegłego z zakresu budownictwa. Szczególnie niebezpieczne okazało się nawiercanie elementów konstrukcyjnych budynku, które osłabiło jego strukturę. Zdaniem prokuratury, główną odpowiedzialność za te działania ponosi osoba kierująca pracami, czyli właściciel firmy wykonującej instalację alarmową.

Kto odpowie za śmierć braci?

Mężczyzna usłyszał zarzuty sprowadzenia katastrofy budowlanej oraz niedopełnienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prokuratura podkreśla, że działał nieumyślnie, lecz konsekwencje jego działań były tragiczne. Ze względu na fakt, że w wyniku zawalenia hali zginęły dwie osoby, grozi mu kara pozbawienia wolności do ośmiu lat. To poważna sprawa, która wstrząsnęła lokalną społecznością.

Warto zaznaczyć, że śledztwo w tej sprawie nadal nie zostało zakończone i jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Płocku. Postępowanie zostanie przedłużone z uwagi na konieczność zebrania dodatkowych dowodów i rozpatrzenia składanych wniosków. Prokuratura oczekuje również na finalny raport z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dostarczy kluczowych informacji.

Jak wyglądały oględziny miejsca?

Pierwotnie sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Mławie, jednak ze względu na złożoność i rozmiar katastrofy, została ona przejęta przez Prokuraturę Okręgową w Płocku. W toku śledztwa przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, także podczas fazy rozbiórki uszkodzonej konstrukcji hali. Wykorzystano nowoczesne technologie, takie jak dron oraz skaner 3D, aby dokładnie udokumentować stan obiektu i zebrać materiał dowodowy.

Decyzja o użyciu specjalistycznego sprzętu wynikała z wysokiego ryzyka dalszego zawalenia się niestabilnych fragmentów budynku. Dokładne zbadanie miejsca tragedii było kluczowe dla ustalenia wszystkich okoliczności i odpowiedzialności za katastrofę. Te metody pozwoliły na bezpieczne i precyzyjne zebranie informacji, które są niezbędne dla prokuratorów i biegłych.

Akcja ratunkowa w Mławie

Akcja ratunkowa po zawaleniu hali w Mławie była intensywna i trwała przez kilka godzin bezpośrednio po zdarzeniu. W działania zaangażowano imponującą liczbę 70 strażaków, którzy pracowali w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Na miejsce skierowano specjalistyczne grupy techniczne oraz poszukiwawczo-ratownicze z różnych miast, w tym jednostki z Warszawy. Wszystkie służby działały w pełnej koordynacji.

Koordynacją działań zajmował się sztab kryzysowy, a przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu powołano specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą. Wspólne wysiłki wielu służb miały na celu jak najszybsze odnalezienie poszkodowanych oraz zabezpieczenie terenu katastrofy. Sprawna i profesjonalna interwencja była kluczowa w obliczu tak poważnego zagrożenia i strat.

