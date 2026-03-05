Zastrzelona papuga w Krakowie. Co zdradziła szokująca kartka od sąsiadów?

Tajemnicza śmierć domowego ulubieńca

W sercu Krakowa, na osiedlu uznawanym za oazę spokoju, doszło do zdarzenia, które podważa poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. 30 kwietnia ubiegłego roku ukochana papuga Roger, stanowiąca dla swoich właścicieli, Bartosza i Anity Czajkowskich, pełnoprawnego członka rodziny, zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Ptak, który zwykł spędzać czas na balkonie, został postrzelony śrutem, co brutalnie zakończyło jego życie.

Sytuacja była tym bardziej szokująca, że Czajkowscy nie mieli wrogów, a ich papuga była powszechnie lubiana przez sąsiadów i dzieci. Pan Bartosz, wracając do domu, odkrył Rogera we krwi i natychmiast zawiózł go do weterynarza. Niestety, mimo przeprowadzonej operacji i heroicznej walki o życie, śrut, który przeszedł przez małe ciałko ptaka, okazał się śmiertelny.

„Roger znalazł się w naszej rodzinie zupełnie przez przypadek. To było przed czterema laty, akurat gdy byliśmy z mężem na wakacjach, na naszej osiedlowej grupie pojawiło się ogłoszenie, że został znaleziony mały pisklak. Kobieta, która znalazła ptaka miała dwa koty i było oczywiste, że nie może go zatrzymać, do czasu aż odnajdzie się jego właściciel. Postanowiliśmy, że my pomożemy” – opowiadała pani Anita.

Papuga stała się atrakcją osiedla

Papuga Roger, choć początkowo miała być tylko tymczasowym gościem, szybko stała się nieodłącznym elementem życia Czajkowskich, a z czasem również lokalnej społeczności. Po tym, jak pierwotny właściciel przyznał, że opieka nad ptakiem go przerosła, Roger na stałe zamieszkał w nowym domu, przynosząc mnóstwo radości i ucząc rodzinę odpowiedzialności. Małżeństwo bezwiednie uczyło się, jak prawidłowo zajmować się egzotycznym ptakiem, dostosowując mieszkanie do jego unikalnych potrzeb.

Inteligentny i empatyczny, Roger chętnie spędzał czas z rodziną, przytulał się, a nawet towarzyszył im w podróżach wakacyjnych. Jego obecność na balkonie była niemal codziennym rytuałem, który przyciągał uwagę dzieci i dorosłych. Sąsiedzi często przystawali, by porozmawiać z ptakiem, który próbował naśladować ludzką mowę, stając się prawdziwą maskotką osiedla.

„Podczas rozmowy z tym panem, okazało się, że opieka nad papugą go przerosła. Wspólnie ustaliliśmy, że zostanie Roger u nas zostanie” – dodał pan Bartosz.

„To był bardzo inteligentny i empatyczny ptak. Wspólnie z nami spędzał czas, z nami odpoczywał, przytulał się, spał a nawet pojechał na wakacje. Był też atrakcją osiedla. Dzieci zatrzymywały się pod blokiem i machały do Rogera, gdy przebywał na balkonie. Sąsiedzi często do niego coś mówili, bo próbował naśladować ich mowę. Roger szybko stał się członkiem naszej rodziny” – mówił Bartosz Czajkowski.

Nikt nie spodziewał się tragedii

30 kwietnia ubiegłego roku idylla pękła niczym bańka mydlana. Pan Bartosz, wracając z zakupów, zamiast radosnego powitania przez Rogera, zastał makabryczny widok. Papuga leżała na balkonie w kałuży krwi, co wprawiło właściciela w totalny szok. Szybka interwencja i wizyta u weterynarza nie były w stanie odwrócić losu, który spotkał niewinnego ptaka. Lekarz potwierdził najgorsze – rana wylotowa świadczyła o celowym postrzeleniu.

Diagnoza weterynarza była jednoznaczna: obrażenia papugi Roger świadczyły o tym, że „krzywdę Rogerowi zrobił człowiek, strzelając do niego”. To oświadczenie wstrząsnęło małżeństwem, które nie mogło uwierzyć, że ktoś mógłby się dopuścić tak okrutnego czynu. Brak jawnych wrogów sprawił, że sprawa stała się jeszcze bardziej zagadkowa i bolesna, rzucając cień na dotychczas spokojne życie na krakowskim osiedlu.

„Poszedłem do razu na balkon i zobaczyłem Rogera leżącego we krwi. Byłem w szoku, nie wiedziałem co się stało i od razu pojechałem z nim do weterynarza” – opowiadał pan Bartosz.

„Weterynarz nie miał wątpliwości, że krzywdę Rogerowi zrobił człowiek, strzelając do niego. Nie mogliśmy w to uwierzyć, nie mamy przecież wrogów” – dodał pan Bartosz.

Wiadomość od „wdzięcznych” sąsiadów

Szok po stracie Rogera pogłębił się, gdy niedługo po zdarzeniu na drzwiach klatki schodowej Czajkowskich pojawiła się tajemnicza kartka. Treść wiadomości była nie tylko prowokacyjna, ale wręcz makabryczna, zważywszy na niedawną tragedię. Informacja od "sąsiadów", wyrażająca "gratulacje decyzji o pozbyciu się papugi", natychmiast wzbudziła podejrzenia o celowy akt i wskazała na możliwy motyw zemsty lub złośliwości.

Małżeństwo natychmiast zgłosiło sprawę policji, co zapoczątkowało intensywne śledztwo. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania monitoringu, które ujawniły osobę wieszającą kartkę, a także sporządzono opinię balistyczną. Biegły, bazując na dostępnych dowodach, wytypował konkretne mieszkania, z których mogły paść strzały, zawężając krąg podejrzanych.

„Gratulujemy decyzji o pozbyciu się papugi. Dziękujemy. Sąsiedzi” – brzmiała treść zaskakującej kartki.

Czy śledztwo przyniesie sprawiedliwość?

Początkowo śledztwo w sprawie zastrzelenia papugi Roger i związanej z tym kartki zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Jednakże, dzięki determinacji poszkodowanych i opinii publicznej, sąd uchylił tę decyzję, nakazując prokuraturze kontynuowanie dochodzenia. Obecnie Prokuratura Rejonowa Prądnik Biały aktywnie prowadzi czynności zlecone przez sąd, dążąc do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej bulwersującej sprawy.

Małżeństwo Czajkowskich podkreśla, że sprawa nie dotyczy jedynie śmierci ich ukochanego ptaka, ale przede wszystkim bezpieczeństwa całego osiedla. Jak stwierdził biegły, śrut, który trafił w Rogera, mógłby wyrządzić poważną krzywdę człowiekowi. Na osiedlu żyje wiele rodzin z dziećmi i spacerujących osób, co potęguje obawy o przyszłe incydenty. Właściciele papugi, w rozmowie z "Super Expressem", wyrażają głęboką nadzieję na ustalenie i ukaranie winnego, aby przywrócić poczucie spokoju mieszkańcom Krakowa.

„Postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Prądnik Biały pozostaje aktualnie na biegu. W toku dochodzenia wykonywane są czynności zlecone przez sąd. Pierwotnie postępowanie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawce” – poinformowała Oliwia Brożek–Michalec, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej.

„Ktoś zastrzelił naszą papugę, ale gdyby śrut trafił w człowieka, też zrobiłby mu krzywdę, tak stwierdził biegły. Na osiedlu na którym mieszkamy jest dużo dzieci, rodzin, osób spacerujących z psami. Chcielibyśmy, żeby winny śmierci został ukarany, chcielibyśmy, by wszyscy mieszkańcy mogli się na osiedlu czuć bezpiecznie. Jesteśmy pewni, że da się ustalić kto strzelał” – mówiło małżeństwo w rozmowie z "Super Expressem".

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.