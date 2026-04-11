Atak maczetą w nowojorskim metrze. Dlaczego policja musiała strzelać?

Incydent na Grand Central Terminal

W sobotę, około godziny 9:30 czasu lokalnego, w nowojorskim metrze doszło do groźnego zdarzenia. Mężczyzna uzbrojony w maczetę zaatakował pasażerów na stacji Grand Central Terminal. Agresywne zachowanie napastnika rozpoczęło się już w pociągu linii 7, zanim wysiadł on na peron i kontynuował atak na osoby tam przebywające.

Po ataku na peronie linii 7, napastnik przemieścił się w rejon innych połączeń metra, w tym linii 4, 5 i 6. Na miejsce zdarzenia szybko przybyli funkcjonariusze policji. Wielokrotnie wzywali oni mężczyznę do odłożenia maczety i zaprzestania stwarzania zagrożenia, jednak ten nie reagował na wydawane polecenia.

Interwencja funkcjonariuszy

W obliczu nieustającego zagrożenia, jakie stwarzał uzbrojony w maczetę napastnik, jeden z obecnych na miejscu policjantów podjął decyzję o użyciu broni. Padły strzały, które raniły agresora. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala Bellevue, gdzie, pomimo wysiłków lekarzy, stwierdzono jego zgon. Oficjalna tożsamość napastnika nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej.

W wyniku ataku ucierpiały trzy osoby – dwaj mężczyźni w wieku 84 i 65 lat oraz 70-letnia kobieta. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, a ich obrażenia nie zagrażają życiu. Dodatkowo, dwóch policjantów biorących udział w interwencji przeszło badania medyczne z powodu ryzyka uszkodzenia słuchu w związku z oddaniem strzałów w zamkniętej przestrzeni stacji metra.

Dochodzenie i skutki

Po incydencie śledczy rozpoczęli szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności ataku. Jak dotąd, nic nie wskazuje na to, aby motywem zdarzenia były pobudki terrorystyczne. Kluczowym elementem dochodzenia jest zrozumienie, co dokładnie doprowadziło do tak gwałtownej agresji ze strony napastnika.

W odpowiedzi na atak, część stacji metra Grand Central Terminal została zamknięta. Ruch pociągów na kilku liniach, w tym na liniach 4, 5, 6 i 7, został tymczasowo przekierowany na inne trasy. Pasażerowie obecni na miejscu zdarzenia byli sukcesywnie ewakuowani przez służby ratunkowe i policję, która zabezpieczyła cały teren stacji.

"To nie jest normalne" – relacjonował jeden z pasażerów.

Oficjalne reakcje

Świadkowie zdarzenia opisywali sceny chaosu i obecność dużej liczby funkcjonariuszy policji na miejscu. Reakcje na atak były natychmiastowe. Władze Nowego Jorku złożyły publiczne podziękowania policji za szybką i zdecydowaną reakcję, która zapobiegła dalszym konsekwencjom ataku. Burmistrz miasta zapowiedział również publikację nagrań z kamer funkcjonariuszy.

Gubernator stanu Nowy Jork określiła incydent jako bezsensowny akt przemocy, podkreślając jego tragiczny charakter. Trwa proces identyfikacji napastnika, co może dostarczyć kluczowych informacji na temat jego motywacji. Sytuacja w nowojorskim metrze pozostaje pod ścisłą obserwacją, a służby zapewniają o gotowości do działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.