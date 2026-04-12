Trump grozi "Piekłem" Iranowi. Co oznacza eskalacja konfliktu?

Fiasko rozmów USA Iran

Negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które odbywały się w Pakistanie, zakończyły się bez porozumienia. Głównym powodem fiaska okazała się kwestia irańskiego programu nuklearnego, a konkretnie brak zgody Teheranu na ustępstwa w sprawie wzbogacania uranu. Rozmowy te były jednym z najważniejszych spotkań obu państw od wielu lat, budząc nadzieje na deeskalację napięć.

Donald Trump, prezydent USA, przyznał, że początkowo dyskusje przebiegały pomyślnie, a wiele punktów udało się uzgodnić. Jednakże, kluczowa kwestia programu nuklearnego Iranu pozostała nierozwiązana. Amerykański wiceprezydent opuścił Pakistan po spotkaniach z delegacją Iranu, w skład której wchodzili m.in. przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oraz minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi.

Czy cieśnina Ormuz zostanie zablokowana?

W odpowiedzi na brak porozumienia, Donald Trump ogłosił decyzję o amerykańskiej blokadzie cieśniny Ormuz, która ma wejść w życie natychmiastowo. Prezydent USA nakazał marynarce wojennej rozpoczęcie działań mających na celu blokowanie statków. Cieśnina Ormuz to strategiczne miejsce, przez które odbywa się znacząca część światowego transportu ropy, co podkreśla wagę zapowiedzi.

Decyzja o blokadzie została ogłoszona w niedzielę, 12 kwietnia, za pośrednictwem platformy Truth Social. Trump zapowiedział, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych ma rozpocząć proces blokowania wszystkich jednostek próbujących wpłynąć do cieśniny Ormuz lub z niej wypłynąć. Zapowiedź ta budzi obawy o stabilność globalnych rynków energetycznych i możliwość dalszej eskalacji konfliktu w regionie.

"Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces BLOKOWANIA wszystkich statków próbujących wpłynąć do Cieśniny Ormuz lub ją opuścić" – napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Prezydent USA grozi Iranowi

Prezydent Donald Trump wyraził również ostrą reakcję na potencjalne ataki ze strony Iranu, używając bardzo zdecydowanych sformułowań. Ostrzegł, że każdy atak na amerykańskie siły lub statki cywilne spotka się z potężną odpowiedzią. Słowa te mają stanowić wyraźne ostrzeżenie dla Teheranu przed jakimikolwiek prowokacjami w kontekście narastających napięć.

Trump oświadczył, że wojsko USA „wykończy” Iran we „właściwym momencie”, co wskazuje na determinację w działaniach. Te zapowiedzi stanowią kontynuację jego twardej polityki wobec Iranu i podkreślają, że Waszyngton nie zamierza tolerować dalszego rozwoju irańskiego programu nuklearnego ani zagrożeń dla stabilności w regionie.

"Każdy Irańczyk, który strzeli do nas lub do pokojowych jednostek, zostanie ZNISZCZONY W PIEKLE!" - dodał.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.