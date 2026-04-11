Czego żąda Rosja?

Rosyjski minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow, jasno określił warunki Moskwy dotyczące rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Stwierdził, że pojawiająca się perspektywa politycznego i dyplomatycznego rozwiązania skłania Unię Europejską do rozmów, lecz tylko w kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ławrow podkreślił, że bez gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji nie będzie możliwe trwałe zakończenie konfliktu.

Szef rosyjskiej dyplomacji zarzucił Unii Europejskiej ignorowanie potrzeb bezpieczeństwa Rosji w negocjacjach pokojowych. Zgodnie z jego wypowiedzią, Ukraina rzekomo „niszczy wszystko, co rosyjskie”, co ma świadczyć o poważnej sytuacji Rosjan w tym kraju. Postulaty Ławrowa wskazują na dążenie Rosji do uwzględnienia jej interesów w przyszłym porozumieniu pokojowym.

"Teraz, gdy na horyzoncie rysuje się perspektywa politycznego i dyplomatycznego rozwiązania, Unia Europejska postanowiła, że ​​chce zasiąść do stołu negocjacyjnego i zaczęła mówić o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jako kluczowym elemencie pokojowego rozwiązania. Pomińmy fakt, że nikt w Unii Europejskiej nie wspomniał o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji – choć bez tego konfliktu nie da się rozwiązać…”

Propozycja zawieszenia broni

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wcześniej przedstawił propozycję zawieszenia broni na czas prawosławnej Wielkanocy. Ukraińska strona ustaliła zasady reakcji na potencjalne naruszenia rozejmu przez wojska rosyjskie, podkreślając jednocześnie swoje zaangażowanie w pokój. Ukraina zobowiązała się do przestrzegania zawieszenia broni, działając wyłącznie na zasadzie wzajemności.

Zełenski w komunikacie na Telegramie zaznaczył, że brak rosyjskich ataków na wszystkich frontach, w tym w powietrzu, na lądzie i na morzu, spotka się z brakiem ukraińskiej odpowiedzi. Podkreślił, że Ukraina wielokrotnie oferowała Rosji różne formy rozejmu. Prezydent wskazał, że okres wielkanocny powinien sprzyjać spokojowi i bezpieczeństwu.

„Zawieszenie broni w okresie Wielkanocy mogłoby stać się początkiem rzeczywistych działań na rzecz pokoju – z naszej strony mamy odpowiednią propozycję”

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.