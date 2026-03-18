Atak na Ormuz. Czy USA samodzielnie odblokuje strategiczną cieśninę?

Amerykańska interwencja w cieśninie

Bliski Wschód ponownie stał się areną dynamicznych wydarzeń, które z zapartym tchem śledzi cały świat. W nocy z 17 na 18 marca amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowany atak lotniczy, używając potężnych, dwutonowych bomb przeciwko irańskim stanowiskom rakietowym. Celem operacji było neutralizowanie bezpośredniego zagrożenia dla międzynarodowej żeglugi w strategicznej cieśninie Ormuz, która od tygodni pozostaje częściowo zablokowana.

To uderzenie nastąpiło w wyjątkowo napiętym momencie, tuż po tym, jak były prezydent Donald Trump otwarcie skrytykował sojuszników z NATO za ich niechęć do wsparcia amerykańskich działań w regionie. Blokada cieśniny Ormuz ma bezpośrednie przełożenie na światowe ceny ropy, co dotkliwie odczuwalne jest także w Polsce. Pytanie, czy jeden atak wystarczy, by trwale zmienić patową sytuację, pozostaje otwarte.

„Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 t) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz” - napisało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) w serwisie X.

Dlaczego USA uderzyło w Iran?

Oficjalne stanowisko Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) jasno wskazuje na motywację tej militarnej akcji. Irańskie pociski przeciwokrętowe, rozmieszczone na wzmocnionych pozycjach, stanowiły bezpośrednie i nieakceptowalne zagrożenie dla globalnego handlu morskiego. Zablokowanie tak kluczowego szlaku wodnego destabilizuje gospodarkę energetyczną i prowokuje gwałtowny wzrost cen paliw na całym świecie.

Interwencja Amerykanów jest więc próbą przywrócenia swobody żeglugi, ale jednocześnie eskaluje napięcia w regionie. Wielu ekspertów zastanawia się, czy tak drastyczne działania nie doprowadzą do jeszcze bardziej zaciętego konfliktu, zamiast do jego rozwiązania. Historia Bliskiego Wschodu uczy, że żadna jednostronna akcja nie pozostaje bez echa, a każda kolejna eskalacja ma swoje konsekwencje.

„Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie” - dodał CENTCOM.

Trump krytykuje sojuszników NATO

Zanim jeszcze świat obiegła informacja o nocnym ataku, Donald Trump, znany ze swojej bezkompromisowości, nie przebierał w słowach. Były prezydent wyraził swoje oburzenie postawą państw NATO, które odmówiły wsparcia militarnego w operacji odblokowania cieśniny Ormuz. Nazwał ich decyzję "głupim błędem" i jasno dał do zrozumienia, że Ameryka nie zapomni tej odmowy, sugerując poważne konsekwencje.

Słowa te, wypowiedziane w Gabinecie Owalnym, a później powielone w mediach społecznościowych, rysują obraz Ameryki działającej na własną rękę, z poczuciem wyższości militarnej. Trump wielokrotnie podkreślał, że USA nie potrzebuje niczyjej pomocy, co podważa fundamentalne zasady sojuszu obronnego. Ten solowy występ Waszyngtonu może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości zarówno NATO, jak i innych międzynarodowych porozumień.

„Z uwagi na fakt, że odnieśliśmy tak wielki sukces militarny, nie „potrzebujemy” ani nie pragniemy już pomocy państw NATO – NIGDY NIE POTRZEBOWALIŚMY! Podobnie Japonii, Australii czy Korei Południowej. Właściwie, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego państwa na świecie, mogę powiedzieć, że NIE POTRZEBUJEMY NICZYJEJ POMOCY!”

Czy NATO zmieni swoje zdanie?

Retoryka Trumpa, choć ostra, nie jest niczym nowym w kontekście jego podejścia do międzynarodowych sojuszy. Odmowa wsparcia w operacji na Bliskim Wschodzie wywołała frustrację w Waszyngtonie, ale również uwypukliła rozbieżności wewnątrz NATO. Niemcy, choć początkowo sceptyczne, zadeklarowały później gotowość do udziału w misjach eskortowych, jednak z wyraźnym zastrzeżeniem, że nie będzie to równoznaczne z wciągnięciem w bezpośredni konflikt zbrojny.

Ta ostrożność jest zrozumiała, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko eskalacji. Jednakże w przypadku irańskiego ataku na konwój, nawet misja eskortowa mogłaby przerodzić się w otwartą konfrontację, zmuszając sojuszników do reakcji. Działania USA, choć mające na celu odblokowanie cieśniny, zmuszają partnerów do ponownej oceny swoich strategii i roli w globalnych kryzysach. W obliczu takich wyzwań, przyszłość solidarności transatlantyckiej staje pod znakiem zapytania, a każdy kraj musi rozważyć swoje priorytety.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.