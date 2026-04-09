Białoruskie wojsko ćwiczy przy granicy z Polską. Co oznacza powrót do starych metod?

Białoruskie wojsko trenuje przy granicy

Wojska białoruskie prowadzą nowe ćwiczenia w kilku rejonach, w tym **w pobliżu polskiej granicy, konkretnie w regionie Brześcia**. Informacje o manewrach przekazało Centrum Europy, wcześniej znane jako Biełsat, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Celem tych działań jest sprawdzenie i przywrócenie do pełnej sprawności sprzętu wojskowego, który pochodzi jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Sprzęt ten był przez wiele lat składowany w magazynach jako rezerwa na wypadek konfliktu zbrojnego. To pokazuje, że mimo upływu lat, stare pojazdy i uzbrojenie są nadal traktowane jako ważny element obrony kraju.

Białoruskie Ministerstwo Obrony opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcia z prowadzonych manewrów, które potwierdzają wykorzystanie starszego wyposażenia. Na fotografiach widać żołnierzy operujących **nieunowocześnionym sprzętem, takim jak transportery opancerzone i lekkie czołgi**. Pomimo swojego wieku, pojazdy te są sprawne i aktywnie wykorzystywane podczas symulacji bojowych, w tym podczas pokonywania przeszkód wodnych. Ćwiczenia mają zademonstrować zdolność armii do szybkiego uruchomienia i efektywnego użycia rezerwowego uzbrojenia w każdej sytuacji.

Jakie jednostki biorą udział w manewrach?

Manewry wojskowe na Białorusi są nadzorowane przez **wysokiego rangą dowódcę białoruskiej armii**, co podkreśla ich strategiczne znaczenie. W ćwiczeniach uczestniczą jednostki należące do Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego. Chociaż nie ujawniono wszystkich lokalizacji, potwierdzono, że część działań odbywa się w okolicach Brześcia, co lokuje je w bezpośredniej bliskości granicy z Polską. Równolegle do tych działań prowadzone są również inne ćwiczenia, w tym intensywne treningi z udziałem jednostek desantowych, co wskazuje na kompleksowe podejście do szkolenia wojskowego.

Obecne manewry są kontynuacją wcześniejszych działań białoruskiej armii. Pod koniec marca tego roku zakończono **duży sprawdzian gotowości, który trwał niemal dwa miesiące** i był jednym z największych w ostatnich latach. W ramach tamtych ćwiczeń żołnierze trenowali reakcje na potencjalne zagrożenia chemiczne, biologiczne i nuklearne, a także testowano systemy obrony powietrznej oraz efektywność współpracy między różnymi jednostkami wojskowymi. Tego typu intensywne ćwiczenia mogą być bezpośrednią odpowiedzią na **ewolucję sytuacji geopolitycznej w regionie**, w tym na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, co zwiększa napięcia i wymaga od wojska utrzymania wysokiej gotowości bojowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.