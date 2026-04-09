Kobieta pastor oskarżona o zabójstwo. Co wydarzyło się w Birmingham?

Tragiczny chrzest w Erdington

Do zdarzenia doszło 8 października 2023 roku w dzielnicy Erdington, Birmingham, podczas ceremonii chrztu. 61-letni Robert Smith zmarł w trakcie rytuału, który odbywał się w niewielkim basenie, rozstawionym w przydomowym ogrodzie. Natychmiast po zdarzeniu wezwano służby ratunkowe. Zgłoszenie wpłynęło krótko po godzinie 13:30, informując o potrzebie interwencji medycznej.

Ratownicy medyczni przez dłuższy czas prowadzili zaawansowane czynności ratunkowe, próbując reanimować mężczyznę. Niestety, pomimo ich wysiłków, nie udało się uratować Roberta Smitha. Zgon stwierdzono na miejscu tragedii. Zmarły, pochodzący z Jamajki, mieszkał w Wielkiej Brytanii od wielu lat, gdzie pracował jako fryzjer w Londynie, będąc także ojcem i dziadkiem siedmiorga wnucząt, z ósmym dzieckiem w drodze.

Kim jest Cheryl Bartley?

W związku ze sprawą zatrzymana została 48-letnia Cheryl Bartley. Jest ona pastorką i założycielką zgromadzenia religijnego Life Changing Ministries. Robert Smith pragnął ponownie przyjąć chrzest jako dorosły, mimo że był już ochrzczony jako nastolatek. Ceremonia była symbolicznym aktem ponownego oddania się wierze, co doprowadziło do tragicznego finału.

Prokuratura uznała, że istnieją wystarczające dowody, aby postawić Cheryl Bartley zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci przez rażące zaniedbanie. Śledczy współpracowali ściśle z policją z regionu West Midlands, aby zebrać kompletny materiał dowodowy. Zebrany materiał dowodowy zostanie teraz oceniony przez sąd, który ma ustalić pełną odpowiedzialność za śmierć wiernego.

Proces sądowy w Birmingham

Przedstawiciel prokuratury podkreślił, że sprawa jest nadal w toku, a oskarżona Cheryl Bartley ma prawo do uczciwego procesu. Jest to standardowa procedura w brytyjskim systemie prawnym. Pastor Bartley ma stanąć przed sądem w Birmingham 14 maja. Termin ten został wyznaczony, aby rozpocząć formalne postępowanie wyjaśniające okoliczności tragicznego chrztu.

Głównym celem postępowania sądowego będzie wyjaśnienie, czy doszło do zaniedbań podczas ceremonii chrztu. Sąd ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć 61-letniego mężczyzny. Decyzja sądu będzie kluczowa dla określenia konsekwencji prawnych wynikających z tego niefortunnego zdarzenia w przydomowym ogrodzie. Proces ma na celu rzetelne ustalenie faktów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.