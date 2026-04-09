Korea Północna testuje nową broń. Jaką rolę odegra w arsenale Kim Dzong Una?

Testy nowego pocisku balistycznego

Reżim Kim Dzong Una poinformował o kolejnych próbach rakietowych. Oficjalna agencja prasowa Korei Północnej, KCNA, przekazała dane o pomyślnym przetestowaniu nowoczesnego pocisku balistycznego, który wyposażono w głowicę kasetową. Media podkreśliły, że odpalenie rakiety zakończyło się pełnym sukcesem, potwierdzając mordercze możliwości nowego sprzętu.

Kilkudniowe manewry, prowadzone bez przerwy od poniedziałku do środy, miały na celu rygorystyczną weryfikację skuteczności rakiety w symulowanych warunkach bojowych. Oceniano także realną skalę zniszczeń. Armia Kima sprawdzała również inne systemy uzbrojenia, w tym funkcjonowanie obrony przeciwlotniczej oraz potencjał broni elektromagnetycznej, a także testowała ładunki z włókna węglowego.

„Obraca w popiół wrogów” – przekazali decydenci z Pjongjangu, opisując możliwości nowej broni.

Napięcia na Półwyspie Koreańskim

Sztab generalny armii Korei Południowej zaraportował, że pociski krótkiego zasięgu, wystrzelone przez Pjongjang, pokonały dystans od 240 do 700 kilometrów. Eksperci wojskowi sugerują, że były to rakiety z rodziny KN-23, swoimi parametrami przypominające rosyjskie systemy Iskander.

Te pokazy siły zbiegają się w czasie z wyraźnym zaostrzeniem sytuacji geopolitycznej na Półwyspie Koreańskim. Dyplomatyczne relacje między zwaśnionymi państwami znajdują się w głębokim kryzysie, a północnokoreańscy oficjele kategorycznie odrzucają możliwość prowadzenia jakichkolwiek negocjacji.

„Korea Południowa wciąż stanowi największe zagrożenie dla stabilności” – zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych Korei Północnej.

Militaryzacja i sojusze Pjongjangu

Północnokoreański wiceminister spraw zagranicznych skwitował południowokoreańskie inicjatywy pokojowe jako całkowicie pozbawione logiki oraz oderwane od brutalnej rzeczywistości międzynarodowej. Podkreślił, że reżim Kim Dzong Una kontynuuje intensywną militaryzację państwa, rozwijając w szczególności zaawansowany program nuklearny.

Kraj aktywnie rozbudowuje kolejne jednostki broni masowego rażenia. Jednocześnie Pjongjang poszukuje oparcia na arenie międzynarodowej, zacieśniając współpracę wojskową i relacje polityczne. Działania te koncentrują się przede wszystkim na Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republice Ludowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.