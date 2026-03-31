Błąd aplikacji. Niewinna kobieta pół roku w więzieniu, co jej zabrano?

Aresztowanie niewinnej Angeli Lipps

W lipcu 2025 roku Angela Lipps, 50-letnia mieszkanka Elizabethton w stanie Tennessee, została nagle aresztowana w swoim domu przez uzbrojonych policjantów. Funkcjonariusze poinformowali ją o aresztowaniu, mimo jej tłumaczeń o pomyłce. Kobieta została następnie przewieziona do Dakoty Północnej, co oznaczało przemieszczenie jej przez kilka stanów bez jasnego wyjaśnienia.

W Dakocie Północnej Lipps dowiedziała się, że jest podejrzana o serię oszustw bankowych, choć nigdy wcześniej nie odwiedziła tego stanu. Kobieta początkowo liczyła na szybkie wyjaśnienie nieporozumienia, jednak jej nadzieje okazały się płonne. Przez wiele miesięcy nie dano jej możliwości przedstawienia swojej wersji wydarzeń ani składania zeznań.

Błąd systemu rozpoznawania twarzy

Podstawą oskarżenia Angeli Lipps był system rozpoznawania twarzy, który błędnie dopasował jej wizerunek do osoby używającej fałszywego dokumentu. Domniemane przestępstwa miały miejsce wiosną 2025 roku w Fargo, Dakota Północna. Aplikacja do rozpoznawania twarzy okazała się zawodna, co doprowadziło do poważnych konsekwencji.

Rodzina i adwokaci Angeli Lipps aktywnie działali w celu udowodnienia jej niewinności. Przedstawili wyciągi bankowe, które jednoznacznie wskazywały, że w czasie rzekomych przestępstw kobieta przebywała w Tennessee, około 1900 kilometrów od Fargo. Mimo to, Lipps pozostawała w areszcie.

Miesiące w areszcie, zero przeprosin

Mimo łatwo dostępnych dowodów na alibi, Angela Lipps spędziła pięć miesięcy za kratkami, zanim policja ją przesłuchała. Dopiero w grudniu 2025 roku funkcjonariusze przystąpili do weryfikacji jej zeznań. Jak relacjonowała sama Lipps, sprawa została wyjaśniona w ciągu zaledwie kilku minut przesłuchania.

Angela Lipps została zwolniona w Wigilię 2025 roku, a wszystkie zarzuty zostały wycofane. Szef policji w Fargo publicznie przyznał, że w śledztwie popełniono szereg błędów. Funkcjonariusze oparli się na niepełnych danych i nie przeprowadzili weryfikacji podstawowych informacji, takich jak obecność podejrzanej na miejscu przestępstwa.

Czym były policyjne zaniedbania?

Policja w Fargo przyznała, że nie sprawdziła dokładnie, czy Angela Lipps w ogóle przebywała w Dakocie Północnej w czasie, gdy doszło do oszustw bankowych. Dodatkowo, nie przeprowadzono również podstawowej weryfikacji nagrań z monitoringu, co mogłoby szybko wykluczyć jej udział. Zaniedbania te miały kluczowe znaczenie dla niesłusznego aresztowania.

Mimo oficjalnego przyznania się do błędów, policja nie wystosowała formalnych przeprosin wobec Angeli Lipps. Zapowiedziano natomiast wprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy dotyczących poprawnego używania systemów rozpoznawania twarzy. Brak przeprosin budzi dodatkowe kontrowersje w tej sprawie.

Skutki aresztowania dla ofiary

Konsekwencje niesłusznego aresztowania dla Angeli Lipps były bardzo poważne. W czasie pięciu miesięcy spędzonych w areszcie kobieta straciła swoje mieszkanie, źródło dochodów, ubezpieczenie oraz samochód. Utrata majątku i stabilności finansowej to tylko część dramatycznych skutków tej pomyłki.

Oprócz strat materialnych, Angela Lipps ominęła ważne wydarzenia rodzinne oraz okres świąteczny. Obecnie zmaga się z problemami psychicznymi, w tym z lękiem i zaburzeniami snu. Jej prawnicy analizują możliwość naruszenia praw obywatelskich, a społeczność uruchomiła zbiórkę pieniędzy na jej pomoc.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.