Broń atomowa w Iranie. Biały Dom uspokaja, ale co z ultimatum Trumpa?

Apokaliptyczne groźby Trumpa

Ponownie świat wstrzymuje oddech, słuchając słów Donalda Trumpa, które bez ogródek wrzucają globalną politykę w wir spekulacji o końcu cywilizacji. Były prezydent USA, w swoim charakterystycznym stylu, zagroził Iranowi na portalu Truth Social, mówiąc wprost: „Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie”. To nie pierwszy raz, gdy retoryka Donalda Trumpa budzi powszechny niepokój, wcześniej obiecywał cofnięcie Iranu do „epoki kamienia łupanego” poprzez zniszczenie elektrowni i mostów.

Tym razem chodzi o kolejne ultimatum dotyczące irańskiego programu nuklearnego oraz odblokowania kluczowej dla światowej gospodarki cieśniny Ormuz. Ironia sytuacji polega na tym, że program nuklearny Iranu, według samego Trumpa, miał zostać zniszczony już rok temu podczas „wojny dwunastodniowej”. Słowa o „zniszczeniu cywilizacji” w ustach przywódcy mocarstwa atomowego w naturalny sposób przywołują najczarniejsze scenariusze, związane z użyciem broni atomowej, mimo prób uspokojenia ze strony Białego Domu.

„Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie” - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Biały Dom bagatelizuje?

W obliczu narastających spekulacji i obaw, profil Rapid Response 47 na platformie X, oficjalnie związany z Biały Domem, postanowił zabrać głos w tej delikatnej kwestii. Ich komentarz, choć mający na celu studzenie atomowych nastrojów, sam w sobie budzi wiele pytań. Sugeruje on, że administracja w Waszyngtonie, przynajmniej oficjalnie, nie zamierza eskalować retoryki do poziomu bezpośredniego grożenia użyciem atomu, stara się zachować pewien poziom dyplomatycznej poprawności. Odniesiono się do wystąpienia wiceprezydenta J.D. Vance'a.

J.D. Vance, przebywający w Budapeszcie, stwierdził, że USA „mają w arsenale narzędzia, których jeszcze nie zdecydowały się użyć”, ale prezydent Trump jest gotów z nich skorzystać, jeśli Iran nie zmieni swojego postępowania. Reakcja Rapid Response 47 była wyjątkowo ostra i bezpośrednia, skierowana między innymi do konta powiązanego z Kamalą Harris, gdzie wyrażano obawy przed atomowym zagrożeniem. Taka wymiana zdań w mediach społecznościowych tylko potęguje wrażenie chaosu komunikacyjnego na najwyższych szczeblach amerykańskiej władzy.

„Dosłownie nic, co VP (wiceprezydent) powiedział tutaj, nie »sugeruje« tego (użycia broni jądrowej), wy kompletne błazny” - napisano na koncie Rapid Response 47.

Czy termin ultimatum minie spokojnie?

Gorączkowe oczekiwanie na rozwój wypadków ma swój konkretny termin: ultimatum Donalda Trumpa upływa o godzinie drugiej w nocy czasu polskiego w nocy z 7 na 8 kwietnia. Mimo prób bagatelizowania ze strony Białego Domu, słowa byłego prezydenta, a potencjalnego przyszłego kandydata, rezonują na całym świecie, utrzymując napięcie na najwyższym poziomie. Każde takie oświadczenie jest analizowane pod kątem realnych zagrożeń, zwłaszcza w kontekście niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

Z jednej strony mamy ostre, bezkompromisowe oświadczenia Donalda Trumpa, które w przeszłości już wielokrotnie szokowały i prowokowały. Z drugiej – nieco chaotyczne, ale stanowcze dementi ze strony obecnej administracji. Pytanie pozostaje otwarte: czy w istocie Biały Dom próbuje uspokoić opinię publiczną, czy może sam próbuje odciąć się od słów, które, nawet jeśli wypowiadane przez opozycję, mają ogromną wagę? Świat czeka, obserwując zegar, który odmierza czas do godziny zero.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.