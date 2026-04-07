Niemcy zmieniają prawo wojskowe. Czy miliony mężczyzn utknęły w kraju?

Nowe przepisy wojskowe w Niemczech

Od 1 stycznia w Niemczech obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące służby wojskowej. Wprowadzają one wymóg uzyskania zgody wojska na każdy dłuższy pobyt za granicą. Zmiana ta dotyczy wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli 17. rok życia i mają mniej niż 45 lat. Ograniczenie obejmuje wyjazdy trwające dłużej niż trzy miesiące.

Paragraf 3 ustawy o obowiązku służby wojskowej został zmieniony, rozszerzając wcześniej istniejące ograniczenia. Wcześniej zgoda wojska na wyjazd była wymagana jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak stan napięcia lub obrony. Obecnie przepis ten ma zastosowanie w każdych okolicznościach.

„Mężczyźni mają obowiązek uzyskać zgodę, jeśli chcą opuścić kraj na ponad trzy miesiące”

Ostra krytyka opozycji

Nowe regulacje wywołały natychmiastową i ostrą reakcję ze strony opozycji. Krytyka dotyczyła zarówno treści przepisów, jak i sposobu ich wprowadzenia. Politycy wskazują na daleko idącą ingerencję w prawa obywatelskie oraz porównują sytuację do czasów historycznych. Burza polityczna przetoczyła się przez niemieckie media.

Sahra Wagenknecht, znana postać polityczna, otwarcie skrytykowała zmiany. Z jej strony padły słowa porównujące obecną sytuację do czasów NRD i istnienia muru berlińskiego. Inni politycy również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając autorytarny charakter nowych regulacji.

„Ta regulacja przypomina czasy NRD i muru. Minister obrony powinien podać się do dymisji.”

„To pokazuje, jak autorytarna i odbierająca podmiotowość była i znów jest obowiązkowa służba wojskowa.”

Wyjaśnienia Ministerstwa Obrony

Po fali krytyki i oburzenia społecznego, Ministerstwo Obrony podjęło próbę uspokojenia sytuacji. Resort poinformował o trwających pracach nad uproszczeniem procedur związanych z uzyskiwaniem zgody na wyjazd. Celem jest złagodzenie rygorystycznych wymogów i usprawnienie procesu dla obywateli.

Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie zasady, zgodnie z którą zgoda będzie uznawana za udzieloną automatycznie, o ile służba wojskowa pozostaje dobrowolna. Jednakże, jak donosi Frankfurter Rundschau, odpowiednie instrukcje wykonawcze nie zostały jeszcze opublikowane. Oznacza to, że prawny obowiązek uzyskania zgody nadal obowiązuje.

Kto musi uzyskać zgodę?

Obowiązek uzyskania zgody wojska na wyjazd dotyczy szerokiego zakresu sytuacji. Przepisy obejmują mężczyzn planujących wyjazd na studia za granicę, podjęcie kontraktu zawodowego w innym kraju, a także dłuższe urlopy czy podróże dookoła świata. Każdy taki zamiar wymaga wcześniejszego kontaktu z wojskowym centrum rekrutacyjnym.

Eksperci wskazują, że nowe przepisy stanowią znaczącą ingerencję w swobodę przemieszczania się obywateli. Wcześniej takie ograniczenia były zarezerwowane tylko dla szczególnych okresów. Obecnie dotyczą milionów mężczyzn w Niemczech niezależnie od ich aktualnego statusu służbowego.

„To bardzo daleko idąca ingerencja w swobodę przemieszczania się”

Niepewność milionów mężczyzn

Wielkim problemem jest brak jasności co do praktycznego stosowania nowych przepisów. Ministerstwo Obrony przyznaje, że "proces dopiero powstaje". Oznacza to, że szczegółowe procedury i wytyczne są wciąż w fazie opracowywania, co generuje dodatkowe zamieszanie. Brak klarownych informacji dotyka przede wszystkim obywateli.

Niemiecki dziennik Frankfurter Rundschau podkreśla, że większość obywateli nie jest świadoma istnienia nowych obowiązków. W efekcie, miliony mężczyzn w Niemczech żyją w niepewności co do swoich planów wyjazdowych. Ich swoboda poruszania się jest zawieszona, oczekując na dalsze wyjaśnienia i implementację przepisów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.