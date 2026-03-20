Burmistrz Nampa zmarł podczas przemówienia. Co wydarzyło się w Idaho?

Tragiczny koniec burmistrza Nampa

W środę, 18 marca wieczorem, doszło do tragicznego zdarzenia w mieście Eagle w stanie Idaho. Rick Hogaboam, 47-letni burmistrz Nampa, uczestniczył w lokalnym spotkaniu z mieszkańcami, podczas którego zabrał głos. Około godziny 18:45, w trakcie swojego wystąpienia, polityk niespodziewanie zasłabł i upadł.

Natychmiast po upadku burmistrza Hogaboama rozpoczęto akcję ratunkową. Pierwszej pomocy udzielił mu burmistrz Eagle, Brad Pike, który siedział obok i niezwłocznie przystąpił do reanimacji. Po chwili na miejsce zdarzenia dotarły służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni, którzy kontynuowali walkę o życie 47-latka. Niestety, mimo długotrwałych wysiłków, nie udało się go uratować, a jego życia nie udało się przywrócić. Dokładna przyczyna zgonu burmistrza nie została jak dotąd podana do wiadomości publicznej.

Kim był Rick Hogaboam?

Rick Hogaboam pełnił funkcję burmistrza Nampa od niedawna, obejmując urząd w styczniu bieżącego roku. W listopadowych wyborach samorządowych zdobył ponad 62 procent głosów, pokonując trzech innych kandydatów i stając się 31. burmistrzem tego miasta. Nampa jest ważnym ośrodkiem, położonym niedaleko Boise, stolicy stanu Idaho.

Przed objęciem funkcji burmistrza, Rick Hogaboam był aktywnym członkiem lokalnej administracji i społeczności. Wcześniej pełnił funkcję radnego miejskiego oraz pracował jako zastępca senatora stanowego. Był także urzędnikiem odpowiedzialnym za budżet i organizację wyborów w hrabstwie Canyon. Przez kilka lat kierował sztabem poprzedniej burmistrz. Do Nampa przeprowadził się w 2008 roku z zachodniej części stanu Nowy Jork, szybko zyskując rozpoznawalność i angażując się w rozwój miasta. Zostawił żonę, pięcioro dzieci i wnuka.

Jakie były ostatnie chwile burmistrza?

Kilka godzin przed tragicznym zasłabnięciem, Rick Hogaboam aktywnie uczestniczył w szkoleniu straży pożarnej. Według wpisów w mediach społecznościowych, burmistrz opisywał ten dzień jako udany i pozytywny, co podkreśla nagłość i niespodziewany charakter jego śmierci. Jego zaangażowanie w sprawy lokalne było szeroko znane, a jego śmierć wywołała szok w społeczności.

Społeczność Nampa stoi teraz przed wyzwaniem. Władze miasta będą musiały wyznaczyć tymczasowego następcę Ricka Hogaboama, który będzie pełnił funkcję burmistrza do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów. Śmierć tak niedawno wybranego i aktywnego lidera jest znaczącą stratą dla miasta.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.