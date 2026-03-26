Byk staranował uczestnika festynu w Peru. Jakie obrażenia odniósł Peruwiańczyk?

Groźny atak byka na festynie w Peru

Podczas obchodów święta San José w Peru doszło do groźnego wypadku z udziałem byka. Tradycyjne gonitwy, nawiązujące do hiszpańskich zwyczajów, są stałym elementem tych uroczystości i regularnie prowadzą do niebezpiecznych incydentów. Wydarzenie to zawsze budzi skrajne emocje, dzieląc społeczeństwo na zwolenników wieloletniej tradycji oraz krytyków potępiających je jako okrutne.

W mediach społecznościowych udostępniono wstrząsające nagranie, które dokładnie dokumentuje przebieg ataku. Rozjuszone zwierzę, biegnące wraz ze stadem, z impetem uderzyło w uczestnika imprezy. Na amatorskim wideo wyraźnie widać, jak potężny byk wyrzuca mężczyznę w powietrze, a następnie bezwładnie rzuca nim o twardą nawierzchnię ulicy.

Jakie obrażenia odniósł uczestnik gonitwy?

Zaatakowanym mężczyzną jest około 50-letni Cesar del Rio Ganoza, który po brutalnym zderzeniu z bykiem natychmiast stracił przytomność. W tle opublikowanego nagrania słychać krzyki świadków, a całe zdarzenie wyglądało na tyle dramatycznie, że obserwatorzy początkowo nie dawali Peruwiańczykowi szans na przeżycie. Zgromadzeni na miejscu uczestnicy gonitwy szybko zareagowali, wynosząc nieprzytomnego poszkodowanego z trasy biegu i przekazując go ratownikom.

Zaskakująco, obrażenia 50-latka okazały się stosunkowo niegroźne. Pacjent po pewnym czasie opublikował w internecie swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym widać zabandażowaną twarz. Cesar del Rio Ganoza nie był jedynym poszkodowanym podczas tego lokalnego święta; inny mężczyzna, 25-latek, uszkodził sobie rękę i wymagał założenia szwów.

Kontrowersje wokół peruwiańskich gonitw

Peruwiańskie gonitwy z bykami, czerpiące bezpośrednie wzorce z hiszpańskiej Pampeluny, co roku przyciągają ogromne tłumy entuzjastów mocnych wrażeń i tradycji. Mimo licznych incydentów i obrażeń, wydarzenia te nadal cieszą się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności.

Organizowanie takich imprez regularnie spotyka się z głośną krytyką ze strony obrońców praw zwierząt, którzy potępiają je jako barbarzyństwo i apelują o ich zakazanie. Debata na temat etyki i bezpieczeństwa tych tradycji jest wciąż żywa, jednak organizatorzy i uczestnicy bronią ich jako ważnego elementu kultury i dziedzictwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.