Camilla o Meghan Markle. Jakie zaskakujące słowa padły o żonie Harry'ego?

Książka ujawnia sekrety pałacu

Znany komentator życia brytyjskiej rodziny królewskiej, Tom Bower, opublikował nową książkę, której fragmenty ukazały się w dzienniku "The Times". Publikacja rzuca światło na nieznane dotąd kulisy ucieczki Meghan Markle i księcia Harry'ego z Wielkiej Brytanii. Autor szczegółowo opisuje narastające napięcia między parą Sussex a pozostałymi członkami brytyjskiej monarchii, przedstawiając swoją perspektywę wydarzeń, które doprowadziły do rezygnacji z pełnienia królewskich obowiązków.

Według Toma Bowera, już wtedy księżna, a obecnie królowa Camilla, miała wyrażać swoje poważne obawy dotyczące relacji Meghan i Harry'ego. Jej prywatne rozmowy ze znajomymi miały zawierać bardzo mocne słowa na temat wpływu Meghan na księcia. Książę William również, zdaniem Bowera, miał wcześniej ostrzegać swojego brata przed zbyt szybkim rozwojem związku z amerykańską aktorką, wyrażając swoje wątpliwości co do tej relacji.

"Meghan wyprała Harry'emu mózg" – miała powiedzieć przyjaciółce Camilla, dzisiejsza królowa, a wtedy księżna, gdy relacje między Sussexami a resztą royalsów stały się napięte.

Prywatne rozmowy i ostrzeżenia

Książka Toma Bowera odnotowuje również incydent, w którym książę William miał wyrazić swoje zaniepokojenie w bezpośredniej rozmowie z Meghan Markle. Według autora, w trakcie emocjonalnej wymiany zdań, mąż księżnej Kate rzekomo wskazywał palcem w stronę narzeczonej swojego brata, co doprowadziło do ostrej reakcji ze strony Meghan. Ten fragment biografii sugeruje głębokie podziały i napięcia w rodzinie królewskiej już na wczesnym etapie.

Relacje między braćmi, Williamem i Harrym, były już wówczas mocno nadszarpnięte. Książę William, zaniepokojony tempem rozwoju związku Harry'ego i Meghan, miał wielokrotnie próbować skłonić brata do przemyślenia swojej decyzji. Wątpliwości Williama dotyczyły charakteru i motywacji amerykańskiej aktorki, co miało prowadzić do eskalacji konfliktu i coraz większych sporów rodzinnych, o których teraz pisze Bower.

"Jeśli nie masz nic przeciwko temu, zabierz swój palec z mojej twarzy" – to słowa, które Meghan miała podczas ostrzejszej wymiany zdań wypowiedzieć do księcia Williama.

Jak zareagowali książę Harry i Meghan?

Fragmenty dzieła Toma Bowera, sukcesywnie publikowane w "The Times", szybko doczekały się oficjalnej odpowiedzi ze strony księcia Harry'ego i Meghan Markle. Para Sussex, cytowana przez BBC, jednoznacznie odrzuciła rewelacje brytyjskiego dziennikarza, określając je jako całkowite bzdury i oznakę obsesji. W ich oświadczeniu znalazły się mocne zarzuty pod adresem autora książki.

Książę Harry i Meghan Markle oskarżyli Toma Bowera o tworzenie "obłąkanego spisku i melodramatyzmu", podkreślając, że dziennikarz "już dawno przekroczył granicę między krytyką a obsesją". Wskazali, że jego kariera opiera się na konstruowaniu skomplikowanych teorii na temat osób, których nie znał i nigdy nie spotkał, co podważa wiarygodność jego publikacji. Oświadczenie to stanowiło zdecydowaną obronę przed zarzutami zawartymi w biografii.

Książę Harry i Meghan Markle w oświadczeniu cytowanym przez BBC oskarżyli Toma Bowera o „obłąkany spisek i melodramatyzm”. Stwierdzili również, że „już dawno przekroczył granicę między krytyką a obsesją”. Dalej czytamy: „To ktoś, kto publicznie oświadczył, że monarchia w rzeczywistości zależy od faktycznego wymazania Sussexów z naszego życia. Zrobił karierę na konstruowaniu coraz bardziej rozbudowanych teorii na temat ludzi, których nie zna i nigdy nie spotkał. Ci, którzy interesują się faktami, będą szukać gdzie indziej; ci, którzy szukają obłąkanego spisku i melodramatu, wiedzą dokładnie, gdzie go znaleźć”.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.