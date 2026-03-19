Donald Trump grozi Iranowi. Czy złoże South Pars zostanie zniszczone?

Nowe groźby prezydenta Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedstawił zdecydowane stanowisko wobec Iranu, ostrzegając przed konsekwencjami dalszych ataków na katarskie obiekty LNG. Amerykański lider zagroził, że USA są gotowe do zniszczenia całego irańskiego złoża gazowego South Pars, jeśli Iran ponownie uderzy w infrastrukturę Kataru. Oświadczenie to ma związek z narastającymi napięciami na Bliskim Wschodzie, które mają bezpośredni wpływ na globalną gospodarkę.

Sytuacja w regionie jest coraz bardziej niestabilna, co już teraz przekłada się na wzrost cen paliw na świecie. Potencjalne zniszczenie tak kluczowego złoża jak South Pars, które jest jednym z największych na świecie, mogłoby mieć katastrofalne skutki dla globalnych dostaw energii. Trump podkreślił, że ewentualne działania USA będą miały niespotykaną dotąd skalę, co zwiastuje dalszą eskalację konfliktu, jeśli jego warunki nie zostaną spełnione.

Geneza eskalacji konfliktu

Wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną na Bliskim Wschodzie zapoczątkował Izrael, uderzając w irańskie złoże gazowe South Pars. Donald Trump w swoim oświadczeniu odciął się od tego ataku, twierdząc, że Stany Zjednoczone nie miały o nim wiedzy. Prezydent USA podkreślił również, że Katar w żaden sposób nie był zaangażowany w izraelskie uderzenie ani nie posiadał informacji o jego planowaniu.

W odpowiedzi na izraelski atak, Iran uderzył w katarskie obiekty LNG, co spotkało się z natychmiastową reakcją Trumpa. Prezydent USA uznał irański odwet za „nieuzasadniony i niesprawiedliwy”, biorąc pod uwagę brak jakiegokolwiek udziału Kataru w wcześniejszych wydarzeniach. Ta wymiana ciosów grozi dalszym zaostrzeniem sytuacji w strategicznym regionie świata, gdzie znajdują się kluczowe zasoby ropy i gazu.

„Izrael, rozzłoszczony tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, agresywnie uderzył w duży obiekt znany jako złoże gazowe South Pars w Iranie. Została zaatakowana stosunkowo niewielka część całości. Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku i Katar w żaden sposób ani w żadnej formie nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że do tego dojdzie” - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.

Czy Izrael wstrzyma ataki?

Donald Trump zapewnił, że Izrael nie będzie przeprowadzał kolejnych ataków na ważne złoże South Pars. Warunkiem tego zobowiązania jest jednak zaprzestanie przez Iran wszelkich działań odwetowych wymierzonych w "bardzo niewinny" w tej sytuacji Katar. Prezydent USA wyraźnie zaznaczył, że dalsze prowokacje ze strony Iranu spotkają się z ostrą odpowiedzią.

Trump podkreślił również, że nie chce autoryzować tak drastycznego poziomu przemocy i zniszczenia, mając na uwadze długoterminowe konsekwencje dla przyszłości Iranu. Jednakże, jeśli obiekty LNG Kataru zostaną ponownie zaatakowane, prezydent USA oświadczył, że nie będzie się wahał przed podjęciem radykalnych kroków. Całe oświadczenie zostało opublikowane w serwisie Truth Social.

„Niestety Iran nie wiedział ani o tym, ani o żadnych innych istotnych faktach dotyczących ataku na South Pars i w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy zaatakował część obiektu gazowego LNG Kataru. IZRAEL NIE PRZEPROWADZI WIĘCEJ ATAKÓW na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział. Nie chcę autoryzować tego poziomu przemocy i zniszczenia ze względu na długoterminowe skutki dla przyszłości Iranu, ale jeśli LNG Kataru zostanie ponownie zaatakowane, nie zawaham się. Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP” - dodał.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.