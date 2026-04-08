Giełdowa burza po słowach Trumpa

Wystarczyło zaledwie kilka sugestywnych słów prezydenta Donalda Trumpa, aby światowe giełdy wpadły w prawdziwą panikę, a inwestorzy na całym globie wstrzymali oddech. Zapowiedź zbrojnej interwencji Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, zwłaszcza w kontekście kluczowej cieśniny Ormuz, momentalnie wywindowała notowania ropy naftowej do niebotycznych poziomów. Obawy przed potencjalnym zablokowaniem jednego z najważniejszych szlaków transportowych surowca wzbudziły gorączkowe ruchy na rynku.

Niespodziewany sygnał z Białego Domu, który zwiastował eskalację konfliktu, stał się natychmiastowym impulsem do masowego skupowania czarnego złota. Analitycy i gracze rynkowi natychmiast zaczęli kalkulować możliwe scenariusze, przewidując katastrofalne skutki dla światowej gospodarki. Cała sytuacja przypominała polityczną ruletkę, gdzie każda wypowiedź prezydenta miała swoją cenę, wyrażoną w miliardach dolarów i niepewności co do przyszłości energetycznej.

Nagłe odwołanie, kto zarobił?

Kiedy napięcie sięgało zenitu, a wojenna machina USA była już w zasadzie uruchomiona, nastąpił zwrot akcji, który zaskoczył wszystkich – Donald Trump nagle odwołał całą operację zbrojną. Decyzja ta zapadła w ostatniej chwili, zaledwie 90 minut przed planowanym atakiem, rzekomo po rozmowie z prezydentem Pakistanu. To błyskawiczne wstrzymanie działań wojennych, po wcześniejszym sianie paniki, było niczym zimny prysznic dla globalnych rynków, które zderzyły się z nieprzewidywalnością amerykańskiej polityki.

Dr Mirosław Oczkoś, znany z ciętego języka i trafnych komentarzy, nie omieszkał zauważyć, że w tej całej giełdowej huśtawce ktoś musiał na tym sowicie skorzystać. Po tak gwałtownych wahaniach cen ropy, wywołanych najpierw zapowiedzią interwencji, a potem jej nagłym odwołaniem, trudno nie zadać sobie pytania o beneficjentów tego chaosu. Zaskakujące jest, jak szybko retoryka wojenna została zamieniona na gest pojednania.

USA wycofały gwarancje bezpieczeństwa?

Po wywołaniu niemałego zamieszania na arenie międzynarodowej, prezydent Donald Trump skierował do swoich sojuszników nieoczekiwane wezwanie, sugerując, by sami zadbali o bezpieczeństwo swoich tankowców, które przepływają przez strategiczną cieśninę Ormuz. Stwierdził bez ogródek, że Stany Zjednoczone nie mają już obowiązku chronić szlaków morskich dla innych krajów, co wywołało konsternację wśród partnerów. Taka postawa USA, do tej pory gwaranta bezpieczeństwa w wielu regionach świata, postawiła pod znakiem zapytania przyszłość międzynarodowych szlaków handlowych.

Reakcja na to oświadczenie była daleka od entuzjazmu; wręcz przeciwnie, można było wyczuć wyraźne zaniepokojenie i niezrozumienie wobec tak drastycznej zmiany kursu. Polityka "America First" w tym przypadku zdawała się oznaczać również "America Alone" w kontekście odpowiedzialności za globalne bezpieczeństwo, co tylko pogłębiło poczucie niepewności w i tak już niestabilnym regionie. Brak jedności w kwestii ochrony żeglugi w Ormuzie to realne zagrożenie.

Czy przewidywalność to słabość?

Jak trafnie podkreśla Mirosław Oczkoś w swoim programie, nieprzewidywalność polityki Donalda Trumpa stała się jednym z największych czynników ryzyka dla globalnej gospodarki. Decyzje podejmowane ad hoc, bez konsultacji i strategicznego planowania, miały realne konsekwencje dla rynków finansowych i stabilności międzynarodowej. Ta osobliwa strategia, choć może wydawać się spontaniczna, w rzeczywistości wprowadzała stan permanentnej niepewności, wpływając na długoterminowe inwestycje i relacje handlowe.

To, co początkowo było szumnie zapowiadane jako "epicka furia" – zdecydowana i bezwzględna akcja militarna – ostatecznie przeistoczyło się w "epicką fujarę". Ten złośliwy, acz celny epitet doskonale oddaje pokaz siły, który zakończył się nie tylko kompromitacją, ale i realnymi stratami finansowymi dla wielu graczy na rynku ropy naftowej. Oczkoś sugeruje, że takie działania są wodą na młyn dla spekulantów i destabilizują fundamenty globalnego handlu, pozostawiając za sobą chaos i frustrację, a także pytania o faktyczne motywy prezydenta USA.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.