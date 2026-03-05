Donald Trump ogłasza zwycięstwo nad Iranem. Co naprawdę wydarzyło się w Teheranie?

Donald Trump ocenia wojnę z Iranem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump deklaruje, że Ameryka i Izrael zdecydowanie dominują w trwającym konflikcie z Iranem. Mimo że główny cel, czyli zmiana reżimu w Teheranie, nie został dotychczas osiągnięty, amerykański przywódca utrzymuje, iż sytuacja pozostaje w pełni pod kontrolą. Jego ocena skuteczności działań jest niezwykle optymistyczna, znacznie przekraczająca standardowe skale.

Trump wielokrotnie podkreślał, że atak na Iran miał charakter prewencyjny, uzasadniając go koniecznością obrony. Według jego słów, gdyby Stany Zjednoczone i Izrael nie podjęły działań jako pierwsze, to Iran zaatakowałby zarówno Izrael, jak i potencjalnie Amerykanów. Ta strategia miała zapobiec eskalacji konfliktu ze strony Iranu i ochronić interesy sojuszników w regionie.

"Na froncie wojennym radzimy sobie bardzo dobrze, delikatnie mówiąc. Gdyby ktoś zapytał, jak oceniasz to w skali od 1 do 10? Powiedziałbym, że około 15" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Amerykański Kongres głosuje

Działania wojenne przeciwko Iranowi zostały zainicjowane przez Donalda Trumpa bez formalnej zgody Kongresu Stanów Zjednoczonych, co wywołało debatę polityczną. Amerykański Senat w środę głosował nad rezolucją, która miała na celu zakończenie tych operacji zbrojnych. Demokraci przedstawili propozycję nakazującą wstrzymanie działań, jednak została ona odrzucona przez większość.

Było to pierwsze oficjalne głosowanie w Kongresie dotyczące bezpośrednio konfliktu z Iranem, co podkreśla jego znaczenie. Wynik głosowania wyniósł 53 głosy przeciwko rezolucji i 47 głosów za jej przyjęciem, co oznacza, że inicjatywa zakończenia walk nie zyskała wymaganego poparcia. Decyzja Senatu pozwoliła prezydentowi kontynuować operacje wojskowe w regionie.

"Myślę, że gdybyśmy tego nie zrobili pierwsi, oni zrobiliby to samo Izraelowi i strzelili też w nas, gdyby to było możliwe" - powiedział amerykański przywódca.

Kiedy rozpoczęły się ataki?

Uderzenie na Iran rozpoczęło się 28 lutego 2024 roku, kiedy to najpierw siły izraelskie, a następnie amerykańskie przeprowadziły zmasowane ataki. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na trwające negocjacje, które miały zmusić Teheran do całkowitej rezygnacji z posiadania broni nuklearnej. Ataki nastąpiły po fiasku tych rozmów, prowadząc do eskalacji napięć w regionie.

Pociski spadły na stolicę Iranu, Teheran, powodując znaczne zniszczenia w infrastrukturze miasta. Wśród celów znalazła się między innymi szkoła dla dziewcząt, co doprowadziło do tragicznych konsekwencji. W wyniku tego uderzenia życie straciło około 200 osób, co wywołało międzynarodowe oburzenie i potępienie działań zbrojnych.

Iran odpowiada na uderzenia

W odpowiedzi na ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych, Iran niezwłocznie przeprowadził kontrataki, celując w strategiczne punkty w regionie. Irańskie pociski uderzyły w Izrael oraz amerykańskie bazy wojskowe rozmieszczone na Bliskim Wschodzie. Reakcja Teheranu była szeroko zakrojona, obejmując również terytoria sąsiadów, gdzie stacjonują siły USA.

Jednym z zaskakujących celów był Dubaj, który dotychczas uważano za jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, wolne od konfliktów. Po ataku, sytuacja diametralnie się zmieniła, prowadząc do masowej ewakuacji obcokrajowców. Ceny biletów lotniczych z Dubaju wzrosły do astronomicznych kwot, sięgających dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych, co świadczy o skali paniki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.