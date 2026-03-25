Drony na Łotwie i w Estonii. Co naprawdę kryje się za incydentami?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-25 9:26

Napięcie w regionie Bałtyku osiąga nowy poziom po serii incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną Łotwy i Estonii. Najpoważniejszy z nich dotyczył bezzałogowca, który uderzył w komin estońskiej elektrowni, na szczęście bez poważnych konsekwencji. Władze państw bałtyckich skłaniają się ku teorii nieszczęśliwego przypadku, jednak kontekst trwającej wojny w Ukrainie i doniesienia o atakach na rosyjskie porty prowokują pytania o faktyczne pochodzenie i cel tych tajemniczych obiektów. Służby intensywnie badają szczątki maszyn, próbując rozwikłać zagadkę, która wzbudza uzasadniony niepokój.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Zniszczony dron, w przeważającej części szary i czarny, leży na ciemnym, ziarnistym asfalcie, lekko przekrzywiony w prawo. Jego korpus jest mocno uszkodzony, z widocznymi szczątkami srebrnej folii, a wewnętrzne przewody w kolorze pomarańczowym są odsłonięte. Cztery śmigła, częściowo czarne i uszkodzone, są przymocowane do ramion drona, a kamera z ciemnym obiektywem znajduje się z przodu korpusu. Kilka drobnych, srebrnych kawałków roztrzaskanego materiału leży obok drona na asfalcie. Tło jest rozmyte, widoczne są niewyraźne, szare kształty budynków przemysłowych.

Skąd nadleciał tajemniczy dron?

Łotewskie siły zbrojne z zaskoczeniem potwierdziły incydent z bezzałogowcem, który wleciał w ich przestrzeń powietrzną od strony Rosji, by następnie rozbić się na terytorium kraju. Mimo oczywistego kierunku, władze w Rydze sugerują, że dron był najprawdopodobniej ukraiński, co wiąże się z trwającym w tym czasie zmasowanym atakiem dronów na rosyjskie porty. Na szczęście, zdarzenie nie pociągnęło za sobą ofiar ani szkód w infrastrukturze cywilnej, co jest jedynym pocieszeniem w tej niepokojącej sytuacji.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano wojsko oraz policję, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły szczegółowe dochodzenie. Generał Egils Leszczinskis, przedstawiciel łotewskich sił zbrojnych, przyznał, że mimo intensywnych badań, nie udało się jeszcze ustalić ani producenta maszyny, ani kraju jej pochodzenia. Trwa analiza szczątków i zbieranie wszelkich możliwych informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej zagadkowej sprawy i ustalić faktyczny cel drona, niezależnie od jego domniemanego pochodzenia.

Czy drony zbaczają z kursu?

Tego samego dnia, zaledwie kilka godzin wcześniej, Łotwa odnotowała podobne zdarzenie, choć o innym przebiegu. Kolejny niezidentyfikowany obiekt pojawił się nad krajem, tym razem od strony Białorusi, lecz nie doszło do jego rozbicia. Zamiast tego, tajemniczy dron zmienił kierunek i kontynuował lot w stronę rosyjskiej przestrzeni powietrznej, co dodatkowo komplikuje obraz i nasuwa pytania o rzeczywisty cel tych maszyn.

Dowództwo łotewskiej armii, oceniając oba incydenty, stanowczo twierdzi, że nie były one ze sobą powiązane, a oba obiekty najpewniej zboczyły z kursu i przypadkowo znalazły się nad Łotwą. Mimo tych uspokajających wyjaśnień, każde naruszenie przestrzeni powietrznej jest traktowane z najwyższą powagą, zwłaszcza w obliczu toczących się działań wojennych w sąsiednich krajach. Łotewskie wojsko, choć zapewnia o gotowości, przyznaje, że całkowite wyeliminowanie zagrożenia jest praktycznie niemożliwe, co budzi uzasadniony niepokój.

Elektrownia celem bezzałogowca?

Sąsiednia Estonia również padła ofiarą incydentu z udziałem drona, co świadczy o skali problemu i braku kontroli nad przestrzenią powietrzną. W nocy z wtorku na środę, około godziny 3:43, bezzałogowiec przyleciał z rosyjskiej przestrzeni powietrznej i uderzył w komin elektrowni Auvere, położonej na północnym wschodzie kraju. Cud, że nikt nie został ranny, a dostawy prądu nie zostały zakłócone, co mogło mieć znacznie poważniejsze konsekwencje dla regionu.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, w tym specjalistów od materiałów wybuchowych, a sprawą zajęły się prokuratura i służby bezpieczeństwa państwa. Według wstępnych ustaleń, podobnie jak w przypadku Łotwy, nie było to celowe uderzenie, lecz raczej niefortunne zboczenie z kursu. Śledczy wskazują na potencjalny związek z wojną na Ukrainie i atakami dronów na rosyjski port Ust-Ługa, co ponownie podkreśla niebezpieczne reperkusje konfliktu, które odbijają się echem w krajach bałtyckich, zmuszając do ciągłej czujności i rewizji strategii obronnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.