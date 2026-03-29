Drony w Finlandii. Państwo NATO ujawnia zaskakujące szczegóły

Zidentyfikowano bezzałogowce w Finlandii

Dziś, 29 marca, doszło do incydentu z udziałem dwóch dronów, które rozbiły się w pobliżu fińskiego miasta Kouvola. Fińskie Siły Powietrzne potwierdziły, że jeden z tych bezzałogowców to ukraiński dron uderzeniowy dalekiego zasięgu Antonow AN-196 Lutyj. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę rano, wzbudzając zainteresowanie lokalnych władz i służb mundurowych. Identyfikacja pochodzenia jednego z dronów stanowi kluczowy element trwającego dochodzenia.

Obecnie brakuje potwierdzenia, czy dron Antonow AN-196 Lutyj był uzbrojony w momencie upadku. Generał Timo Herranen, dowódca fińskich sił powietrznych, przekazał, że nie stwierdzono obecności ładunków wybuchowych na miejscu zdarzenia. Mimo posiadania możliwości zestrzelenia obiektów, fińskie wojsko nie podjęło takiej decyzji. Władze podkreśliły, że nie było podstaw do użycia siły, ponieważ kraj nie znajdował się w stanie zagrożenia militarnego.

Dlaczego drony spadły na terytorium NATO?

Fińskie władze łączą ten incydent z niedawnymi działaniami Ukrainy, która intensyfikuje ataki dronowe na cele w północno-zachodniej Rosji. W ostatnich dniach ukraińskie bezzałogowce uderzały między innymi w obiekty w rejonie Petersburga. Istnieje hipoteza, że część tych maszyn mogła zboczyć z zaplanowanego kursu. Prawdopodobnie drony wleciały na terytorium Finlandii na skutek awarii technicznej lub silnego wiatru.

Fińskie Siły Powietrzne podały, że w ciągu ostatniego tygodnia zanotowano ponad 100 przelotów dronów w pobliżu fińskiej granicy. Bezzałogowce te pojawiały się nawet w odległości kilku kilometrów od fińskiego terytorium. Premier Finlandii Petteri Orpo oświadczył, że naruszenie przestrzeni powietrznej jest traktowane poważnie i podlega szczegółowej analizie. Wzmożona aktywność dronów w regionie jest monitorowana przez fińskie służby obronne.

Reakcja fińskiej armii na incydent

Po wykryciu dronów, fińskie wojsko natychmiast wysłało myśliwiec F/A-18 Hornet, aby przeprowadził działania rozpoznawcze w rejonie zdarzenia. Ustalono, że jeden z bezzałogowców rozbił się na północ od miasta Kouvola, a drugi na wschód. Szybka interwencja myśliwca pozwoliła na precyzyjne określenie miejsc upadku. Monitoring przestrzeni powietrznej jest kluczowy dla bezpieczeństwa państwa.

Na miejsca upadku dronów skierowano odpowiednie służby, w tym policję, wojsko oraz ratowników. Teren został niezwłocznie zabezpieczony w celu przeprowadzenia dalszych czynności dochodzeniowych. Policja potwierdziła, że w wyniku incydentu nikt nie odniósł obrażeń, co jest pozytywną informacją. Działania mają na celu pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.