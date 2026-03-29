EasyJet z nowymi fotelami. Czy w końcu będzie więcej miejsca na nogi?

Rewolucja w kabinie czy optymalizacja?

Na pierwszy rzut oka, deklarowane przez EasyJet zmiany w wyglądzie kabiny pasażerskiej wyglądają imponująco. Producent wprowadza nowe fotele samolotowe o stałym odchyleniu wynoszącym 22 stopnie, co ma zredukować odwieczne konflikty o przestrzeń i przyspieszyć proces boardingu. To rozwiązanie, które eliminuje możliwość ręcznego odchylania, z pewnością ucieszy tych, którzy mieli dosyć nagłych "ataków" oparciem na swoje kolana, choć może rozczarować zwolenników drzemek w bardziej horyzontalnej pozycji.

Kluczową innowacją, która naprawdę zasługuje na uwagę, jest zastosowanie ultralekkiego włókna węglowego zamiast tradycyjnego plastiku. Dzięki temu nowe siedzenia Kestrel są o ponad 20 procent lżejsze niż ich poprzednicy, co w przeliczeniu na jeden samolot oznacza oszczędność wagi rzędu nawet 500 kilogramów. Ta redukcja masy to nie tylko dbałość o detale, ale przede wszystkim strategiczne posunięcie mające daleko idące konsekwencje dla efektywności operacyjnej przewoźnika.

Więcej miejsca na nogi? Obietnica czy iluzja?

Przejdźmy do sedna, czyli do kwestii, która najbardziej interesuje pasażerów: więcej miejsca na nogi. Zgodnie z zapowiedziami, nowe fotele mają zapewnić dodatkowe 5 centymetrów przestrzeni, co w kontekście mikroskopijnych standardów tanich linii lotniczych może wydawać się zbawieniem. Obecnie większość maszyn EasyJet oferuje rozstaw siedzeń (pitch) na poziomie 29 cali, czyli około 73,6 cm, co stawia przewoźnika w gronie tych bardziej "szczodrych", choć to raczej smutny komplement w tej branży.

Warto jednak pamiętać, że konkurencja wcale nie rozpieszcza. Jak przypomina "The Independent", linie takie jak Ryanair, Wizz Air, KLM czy Lufthansa potrafią w niektórych kabinach upchnąć pasażerów na zaledwie 28 calach (ok. 71 cm). Dlatego te dodatkowe 5 cm w EasyJet to nie rewolucja w komforcie na miarę klasy biznes, ale realna, choć skromna, poprawa warunków podróży dla osób o nieco dłuższych nogach, które do tej pory musiały stosować akrobacje, by zmieścić się w fotelu.

Ekologia i ekonomia – Kto naprawdę zyskuje?

Lżejsze fotele to dla EasyJet nie tylko obietnica większego komfortu pasażerów, ale przede wszystkim konkretne korzyści operacyjne, które przekładają się na miliony funtów oszczędności. Przewoźnik szacuje, że dzięki nowemu wyposażeniu cała flota będzie w stanie zaoszczędzić ponad 12,9 tysiąca ton paliwa rocznie. To znaczący wynik, który bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów operacyjnych i poprawę marż w niezwykle konkurencyjnej branży lotniczej.

Co więcej, mniejsze zużycie paliwa automatycznie oznacza niższa emisję dwutlenku węgla (CO₂), co staje się kluczowym argumentem w strategiach PR wielu linii lotniczych. David Morgan, dyrektor operacyjny EasyJet, trafnie podsumował ten trend, stwierdzając, że „małe ulepszenia, które w skali całej floty dają ogromne efekty”. Pytanie tylko, czy te „ogromne efekty” są równie odczuwalne dla pasażera, co dla bilansu firmy, czy też to po prostu zręczne połączenie ekologii z ekonomią biznesową.

Czy pasażerowie odczują różnicę?

Zapowiedzi EasyJet, choć brzmią obiecująco, nie zmienią w magiczny sposób tanich linii lotniczych w klasę premium. Dodatkowe 5 centymetrów to co prawda odczuwalna różnica, którą doceni każdy, kto choć raz musiał zmierzyć się z budżetową ciasnotą. Jednak prawdziwy test na komfort odbędzie się dopiero, gdy nowe fotele Kestrel, będące częścią większej strategii, trafią do użytku, co niestety nastąpi dopiero od 2028 roku.

Do tego czasu miliony podróżnych nadal będą musieli liczyć się z obecnymi standardami, ale perspektywa nieco wygodniejszych lotów w perspektywie kilku lat z pewnością jest dla wielu zachęcająca. Warto jednak pamiętać, że w świecie taniego latania każdy centymetr i każdy gram jest na wagę złota, a walka o pasażera toczy się często właśnie o takie, z pozoru, drobne, ale dla wielu kluczowe usprawnienia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.