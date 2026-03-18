Erdogan o "Ziemi Obiecanej". Czy Izraelowi chodzi o coś więcej niż bezpieczeństwo?

Erdogan o duchowej misji Izraela

Prezydent Turcji Recep Erdogan znowu uderza w politykę Izraela, tym razem w kontekście niedawnych ataków na Iran. Wystąpienie tureckiego lidera w Ankarze ponownie wzbudziło dyskusję na temat faktycznych intencji działań Izraela na Bliskim Wschodzie, wskazując na znacznie głębsze podłoże konfliktu niż kwestie bezpieczeństwa. Erdogan nie owijał w bawełnę, określając Izrael jako organizację, która "zdobyła władzę, uważa się za lepszą od innych i krok po kroku wciąga nasz region w katastrofę".

To nie pierwszy raz, kiedy turecki prezydent wyraża tak ostre stanowisko. Już w 2024 roku w parlamencie mówił o tym, że "kierując się iluzją ziemi obiecanej, izraelski rząd po Palestynie i Libanie weźmie na cel naszą ojczyznę", co wówczas zostało zbytnio zbagatelizowane. Dziś, w obliczu eskalacji konfliktu i wspólnych działań Izraela oraz USA, te słowa nabierają nowego, niepokojącego znaczenia, wywołując pytania o długoterminowe cele Tel Awiwu.

Izraelska agresja: Teoria spiskowa?

W tamtym czasie, kiedy Erdogan ostrzegał przed możliwym atakiem na Turcję, jego słowa były często bagatelizowane jako zbyt przesadne, wręcz irracjonalne. Amanda Paul z European Policy Centre dla PAP komentowała je jako "teorię spiskową". Dziś jednak, zważywszy na to, że Izrael faktycznie atakuje Iran i Liban przy wsparciu USA, dawne obawy Erdogana zdają się być bliższe rzeczywistości, niż wielu chciało przyznać, co stawia pod znakiem zapytania wcześniejsze oceny.

Prezydent Turcji konsekwentnie podkreślał, że działania Izraela wykraczają poza czysto obronne kwestie bezpieczeństwa, co umykało uwadze wielu analityków. Wskazywał, że za eskalacją konfliktu stoją „narracje od »ziemi obiecanej« po »scenariusze apokalipsy«”. Dla Erdogana to nie przypadek, że retoryka religijna przeplata się z militarnymi działaniami, co w jego ocenie prowadzi region ku nieznanej i groźnej katastrofie, odwracając uwagę od rzeczywistych intencji.

"Izraelska agresja ma na celu również Turcję. Dla naszej ojczyzny i niepodległości będziemy stawiać czoło temu państwowemu terroryzmowi wszelkimi środkami, jakimi dysponujemy" - oznajmił wówczas prezydent Turcji.

Czy cele Izraela to tylko bezpieczeństwo?

Erdogan apeluje o przebudzenie i zerwanie z narzuconymi narracjami, które w jego opinii maskują prawdziwe motywy konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według niego, świat musi wreszcie zrozumieć, że celem ataków na Strefę Gazy, Jemen, Liban, a teraz Iran, nie jest wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa Izraela, jak często się to przedstawia. Meczet Al-Aksa, zamknięty dla muzułmanów na 17 dni "bez żadnego upoważnienia i z arbitralnych powodów", jest dla niego kolejnym dowodem na arbitralne i religijnie motywowane działania, które mają głęboki wymiar symboliczny i polityczny.

Turecki prezydent niejednokrotnie wspominał o cytatach z Biblii, które premier Izraela Netanjahu wykorzystywał do uzasadniania militarnej agresji, co wywołuje spore kontrowersje. Przykładem są odwołania do postaci Amaleka, biblijnego wroga Izraela, co w oczach wielu jest jawnym nawiązaniem do dawnych tekstów religijnych. Ta retoryka, zdaniem Erdogana, ujawnia ukryte, duchowe motywacje działań Izraela, stawiając pod znakiem zapytania deklaracje o czysto obronnym charakterze konfliktu i ujawniając szersze, ideologiczne cele.

„Wszyscy wiemy, że celem ataków na Strefę Gazy, następnie na Jemen i Liban, a na końcu na Iran, nie jest wyłącznie bezpieczeństwo” - mówił turecki polityk.

„Ważne jest, aby zerwać z narzuconymi programami i wyjaśnić wszystkie te realia, to barbarzyństwo i ten stan szaleństwa całemu światu w sposób, który będzie oddziaływał” - zaapelował Erdogan.

Amalek i wizja Wielkiego Izraela

Słowa Benjamina Netanjahu, takie jak "Pamiętajcie, co wam zrobił Amalek", wygłaszane publicznie po ataku irańskim pociskiem, a także w 2023 roku podczas inwazji na Gazę, są dla Erdogana kluczem do zrozumienia ekspansjonistycznych dążeń Izraela. Premier Izraela wzywał żołnierzy do pamiętania o biblijnym Amaleku, co wielu obserwatorów interpretowało jako nadawanie wojnie wymiaru religijnego krucjaty, daleko wykraczającej poza zwykłą obronę. To budzi poważne obawy w regionie, który doskonale pamięta historyczne konflikty motywowane ideologią i religią.

Wizja Wielkiego Izraela, obejmująca terytoria Palestyny, Jordanii, Libanu, Syrii i Egiptu, jest ideą bliską Netanjahu. W wywiadzie dla i24 TV w 2025 roku, premier Izraela potwierdził, że utożsamia się z tą wizją i postrzega ją jako "wielką misję" swojego pokolenia – misję zagwarantowania dalszego istnienia państwa. To wyznanie, choć z pozoru osobiste, jest postrzegane przez sąsiadów jako jawne deklaracje terytorialnych roszczeń, co prowokuje oburzenie na całym Bliskim Wschodzie i podważa wszelkie próby dialogu pokojowego.

„W tym tygodniu w Torze czytamy: »Pamiętajcie, co wam zrobił Amalek«. Pamiętamy i działamy” - oświadczył Netanjahu.

„Musicie pamiętać, co wam zrobił Amalek, mówi nasza Święta Biblia. I my pamiętamy” - powiedział żołnierzom Sił Obronnych Izraela w 2023 roku.

Reakcje regionu na ekspansjonizm Izraela

Retoryka Netanjahu spotkała się z ostrą krytyką ze strony państw arabskich, które nie pozostawiły tych słów bez komentarza. Jordania nazwała ją "prowokacyjną eskalacją", a Arabia Saudyjska mówiła wprost o "planach ekspansjonistycznych" Izraela. Katar potępił te wypowiedzi jako "rażące naruszenie suwerenności państw i prawa międzynarodowego", podkreślając, że takie słowa podważają stabilność regionalną i dążenie do pokoju. To pokazuje, jak delikatna jest równowaga sił i retoryki w tym zapalnym regionie, gdzie każde słowo ma swoją wagę.

Podobne kontrowersje wzbudził wywiad Tuckera Carlsona z byłym ambasadorem USA w Izraelu, Mike'iem Huckabee, tuż przed wojną z Iranem. Huckabee, pytany o prawo Izraela do "całego Bliskiego Wschodu" na podstawie interpretacji Biblii, nie zaprzeczył, sugerując, że "byłoby dobrze, gdyby Izrael zabrał wszystko". Choć później tonował wypowiedź, to słowa o "dużym kawałku ziemi" i "bezpiecznej przystani" wywołały falę potępienia ze strony wielu państw arabskich i organizacji islamskich, uznając je za "niebezpieczne i podburzające" oraz jawne naruszenie międzynarodowego porządku.

Jordania określiła słowa Netanjahu mianem „prowokacyjnej eskalacji”, Arabia Saudyjska mówiła o „planach ekspansjonistycznych przyjętych przez izraelskie władze okupacyjne”, a Katar potępił je jako „rażące naruszenie suwerenności państw, prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych i rezolucji o legitymacji międzynarodowej”.

„Takie wypowiedzi podważają stabilność regionalną, odrzucają drogę pokoju i przeczą aspiracjom podmiotów międzynarodowych i regionalnych dążących do zapewnienia trwałego bezpieczeństwa” – ogłosiło wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu.

Mike Huckabee odrzekł, że „byłoby dobrze, gdyby Izrael zabrał wszystko”, ale kraj ten nie dąży do tego, tylko... „prosi o przynajmniej przejęcie ziemi, którą obecnie okupuje”.

Słowa Huckabee nazwano „niebezpiecznymi i podburzającymi”.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.