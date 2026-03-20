Estonia popiera atak na Iran. Dlaczego szef MSZ mówi o "naszej wojnie"?

Estonia wspiera ofensywę na Iran

Estonia jednoznacznie zadeklarowała swoje poparcie dla Stanów Zjednoczonych i Izraela w ich działaniach wymierzonych w Iran. Władze w Tallinie podkreślają zagrożenie wynikające z irańskiego programu nuklearnego oraz szerszego potencjału militarnego Teheranu. Szef estońskiej dyplomacji, Margus Tsahkna, wskazał, że ograniczanie zdolności reżimu irańskiego jest kluczowe dla bezpieczeństwa.

Minister Tsahkna, uzasadniając estońskie zaangażowanie, podkreślił bliskie powiązania Iranu z Rosją. Reżim irański był znaczącym sojusznikiem Rosji w agresji na Ukrainę, a Rosja nadal dostarcza Iranowi informacje wywiadowcze. Z perspektywy Estonii, osłabienie reżimu w Teheranie ma bezpośrednie przełożenie na interesy krajowe i stabilność regionu.

„Moim przesłaniem było to, że Estonia wspierała i wyraźnie nadal wspiera zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone we wszystkich działaniach, które ograniczają potencjał irańskiego reżimu, nie tylko w zakresie broni jądrowej, ale szerzej – militarnej. Z naszej perspektywy nie mogę powiedzieć, że ta wojna w żaden sposób nie jest naszą wojną” – powiedział Tsahkna mediom.

Wsparcie Iranu dla Rosji

Margus Tsahkna jasno wskazał na zaangażowanie Iranu jako jednego z głównych popleczników rosyjskiej agresji na Ukrainę. To powiązanie geopolityczne sprawia, że działania przeciwko Teheranowi stają się istotne dla państw wspierających Kijów. Rosja, z kolei, aktywnie wspomaga Iran, dostarczając mu cenne dane wywiadowcze przeciwko celom amerykańskim.

Te wzajemne zależności i wsparcie militarne tworzą złożoną sieć powiązań, która wykracza poza tradycyjne konflikty regionalne. Estonia, będąc bliskim sojusznikiem USA i państw NATO, postrzega osłabienie reżimu irańskiego jako bezpośredni wkład w globalne bezpieczeństwo i stabilność. Minister Tsahkna podkreślił, że potwierdzenie tych informacji uzyskał podczas rozmów z oficjelami.

„Bądźmy szczerzy, Iran był jednym z głównych zwolenników rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rosja wspiera Iran również dzisiaj, na przykład, dostarczając mu informacje wywiadowcze przeciwko celom USA. Otrzymałem również potwierdzenie tego podczas rozmów z urzędnikami. Dlatego bardzo ważne jest dla nas osłabienie reżimu irańskiego” – dodał.

Napięta sytuacja w regionie

Po powrocie z oficjalnej wizyty w Izraelu minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat panującej tam sytuacji. Podkreślił, że rozumie motywacje i działania podejmowane przez Izrael w obliczu narastających napięć w regionie. Sytuacja oceniana jest jako bardzo niestabilna i wymagająca zdecydowanych reakcji.

Minister estoński otrzymał bezpośrednie informacje od izraelskiego ministra spraw zagranicznych oraz prezydenta Izraela dotyczące ich strategii. Izraelczycy wykorzystują obecne okoliczności, w tym wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, aby w maksymalnym stopniu osłabić reżim irański. Jest to kluczowy element ich planu stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.

„Sytuacja w regionie jest bardzo napięta. Doskonale rozumiem działania Izraela. Otrzymałem również informacje zarówno od izraelskiego ministra spraw zagranicznych, jak i prezydenta Izraela na temat ich planów. Wyraźnie wykorzystują oni okazję, jaką dały im Stany Zjednoczone, aby maksymalnie osłabić reżim irański” – powiedział Tsahkna.

Jakie są cele Izraela?

Izrael postawił sobie za cel atakowanie setek różnorodnych obiektów strategicznych w Iranie. Działania te obejmują obalanie dowództwa oraz eliminowanie kluczowych dowódców i liderów Irańskiej Straży Rewolucyjnej. Celem jest znaczące ograniczenie zdolności operacyjnych i destabilizacja struktury władzy w Teheranie.

W dłuższej perspektywie, plany Izraela zakładają umożliwienie narodowi irańskiemu przeprowadzenia zmiany reżimu, nawet jeśli obecnie sami Irańczycy nie dostrzegają tej możliwości. Dodatkowo, działania te mają na celu zminimalizowanie potencjału Hezbollahu, organizacji klasyfikowanej jako terrorystyczna, szczególnie w pobliżu granicy Izraela. Takie podejście wiąże się ze znacznym wzrostem napięć militarnych w regionie.

„Obrali sobie za cel setki różnych celów. Obalają dowództwo, eliminują dowódców i przywódców Irańskiej Straży Rewolucyjnej, a w dłuższej perspektywie celem jest umożliwienie samemu narodowi irańskiemu przeprowadzenia zmiany reżimu, choć sami obecnie tego nie dostrzegają. Ich plan zakłada ograniczenie potencjału Hezbollahu – który od dawna klasyfikujemy jako organizację terrorystyczną – przynajmniej w pobliżu ich granicy, do minimum, co oznacza również znaczny wzrost napięć militarnych w regionie” – powiedział minister spraw zagranicznych Margus Cahkna.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.