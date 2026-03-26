Eutanazja w Hiszpanii. Co doprowadziło 25-latkę do tej decyzji?

Decyzja 25-latki z Barcelony

Noelia Castillo Ramos, 25-letnia mieszkanka Barcelony, podjęła decyzję o poddaniu się eutanazji. Termin procedury wyznaczono na czwartek, 26 marca. Kobieta publicznie wyjaśniła swoją motywację w programie „Y Ahora Sonsoles” stacji Antena 3. Hiszpańskie media donoszą, że jej obecny stan jest wynikiem wcześniejszej próby samobójczej.

Kilka lat temu Noelia skoczyła z piątego piętra, co – jak twierdziła – było reakcją na napaść seksualną. Choć przeżyła, doznała poważnych obrażeń, które doprowadziły do paraliżu. Od tamtej pory cierpi na przewlekły i nieustępujący ból, który uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie. W wywiadzie podkreśliła, że jej decyzja jest świadoma i przemyślana.

"To moja decyzja"

Konflikt rodzinny i proces prawny

Decyzja Noelii Castillo Ramos wywołała znaczący konflikt w jej rodzinie. Matka 25-latki, mimo że nie akceptuje wyboru córki, zadeklarowała, że będzie przy niej do samego końca. Odmienne stanowisko zajął ojciec, który aktywnie próbował zablokować procedurę eutanazji na drodze prawnej.

Według informacji podanych przez TMZ, spór prawny eskalował i trafił aż do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sąd ostatecznie wydał zgodę na przeprowadzenie eutanazji, kończąc tym samym wielomiesięczną batalię prawną dotyczącą prawa do samostanowienia. Orzeczenie potwierdziło zgodność procedury z hiszpańskim prawem.

Jakie są zasady eutanazji w Hiszpanii?

Eutanazja jest legalna w Hiszpanii od 2021 roku, jednak jej przeprowadzenie wymaga spełnienia określonych warunków. Konieczna jest między innymi zgoda zespołu lekarzy. Dodatkowo, pacjent musi cierpieć na poważną i nieuleczalną chorobę lub doświadczać trwałego, ciężkiego cierpienia.

Historia 25-letniej Noelii Castillo Ramos sprowokowała szeroką dyskusję publiczną w całym kraju. Część społeczeństwa podkreśla, że kluczowa jest wola pacjenta w kwestii eutanazji. Inni wyrażają sprzeciw wobec takiego podejścia, wskazując na etyczne i moralne aspekty zakończenia życia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.