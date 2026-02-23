General Sherman. Czy to najstarszy mieszkaniec Ziemi?

Gigant z Kalifornii

W górach Sierra Nevada w Kalifornii, na terenie Parku Narodowego Sekwoi, rośnie majestatyczny mamutowiec olbrzymi znany jako General Sherman. Ten naturalny pomnik jest uznawany za największe drzewo świata pod względem objętości drewna. Jego obecność w krajobrazie Stanów Zjednoczonych przyciąga uwagę turystów i naukowców z całego świata, stanowiąc symbol niewzruszonej siły przyrody.

General Sherman od tysięcy lat nieprzerwanie pnie się ku niebu, dominując nad otaczającym go lasem. Szacuje się, że jego wiek wynosi od 2500 do nawet 3000 lat, co czyni go jednym z najstarszych żyjących organizmów na Ziemi. Przypomina o dawnych epokach, będąc świadkiem niezliczonych zmian w historii planety.

Niezwykłe wymiary General Shermana

Rozmiary mamutowca olbrzymiego General Sherman są imponujące i wręcz niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka. Drzewo osiąga wysokość około 84 metrów, co jest porównywalne z wysokością 27-piętrowego bloku mieszkalnego. Jego potężna masa, przekraczająca 1200 ton, przyćmiewa wagę wielu współczesnych budynków, dowodząc ogromnej skali tego przyrodniczego cudu.

Pień General Shermana również wyróżnia się gigantycznymi rozmiarami. U jego podstawy średnica wynosi ponad 11 metrów, a obwód przekracza 31 metrów. Aby objąć ten naturalny kolos, potrzeba by kilkunastu dorosłych osób trzymających się mocno za ręce. Takie gabaryty sprawiają, że człowiek stojący u jego stóp czuje się niezwykle mały.

Jak długo żyją mamutowce olbrzymie?

Długowieczność General Shermana jest jednym z najbardziej fascynujących aspektów tego drzewa, ponieważ przetrwało ono upadki wielu imperiów i cywilizacji na przestrzeni tysiącleci. Jego korzenie sięgają czasów, gdy na świecie rodziły się pierwsze wielkie kultury, a historia ludzkości dopiero zaczynała się kształtować. Jest żywym pomnikiem, który łączy przeszłość z teraźniejszością.

Mamutowce olbrzymie, do których należy General Sherman, są znane z niezwykłej odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak pożary czy choroby. Ich gruba kora i wysoka zawartość tanin chronią je przed wieloma zagrożeniami, umożliwiając osiągnięcie tak spektakularnego wieku. To sprawia, że są nie tylko świadkami, ale i symbolami wytrwałości w świecie przyrody.

