Meksyk po śmierci El Mencho. Czy polscy turyści są bezpieczni?

MSZ odradza podróże do Meksyku

Nagłe pogorszenie bezpieczeństwa w Meksyku nastąpiło po operacji wojskowej w stanie Jalisco. W jej wyniku zginął Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako „El Mencho”, szef potężnego kartelu CJNG. Po jego śmierci w wielu regionach kraju wybuchły zamieszki, obejmujące blokady dróg oraz podpalenia samochodów, banków i sklepów. Sytuacja dotyczy także popularnych miejsc turystycznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie odradza wszelkie niekonieczne podróże do stanu Jalisco. Akty przemocy odnotowano tam między innymi w aglomeracji Guadalajary i w kurorcie Puerto Vallarta. Niepokojące incydenty miały miejsce również w turystycznym stanie Quintana Roo, gdzie doszło do podpaleń na drogach między Cancun a Meridą oraz w miejscowościach Playa del Carmen, Tulum i na wyspie Cozumel. Zaleca się ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz w tych regionach.

„W związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, w szczególności w stanie Jalisco i okolicach, zalecamy ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Odradzamy wszelkie podróże, które nie są konieczne” – informuje biuro prasowe MSZ.

Reakcje linii lotniczych i biur podróży

Na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa zareagowały już niektóre linie lotnicze, odwołując loty do zagrożonych miast Meksyku. Przewoźnicy tacy jak United, Southwest, Alaska oraz Air Canada wstrzymały połączenia do Puerto Vallarta, Guadalajary i Manzanillo. Mimo że lotniska w niedzielę wieczorem pracowały normalnie, ogólna sytuacja w regionie pozostaje napięta i wymaga monitorowania. Turyści powinni na bieżąco sprawdzać status swoich połączeń.

Biuro podróży Itaka zapewniło, że monitoruje sytuację i podejmuje elastyczne decyzje w oparciu o wiarygodne informacje. Ich aktualne wyjazdy na wczasy pobytowe od 27 lutego są zlokalizowane w stanie Quintana Roo, który nie znajduje się w strefie odradzanej przez MSZ. Najbliższa wycieczka objazdowa, planowana od 9 marca, również nie obejmuje zachodniego wybrzeża ani stanu Jalisco, gdzie niedawno doszło do zamieszek.

„Dostępne aktualnie indywidualne wyjazdy na wczasy pobytowe z wylotami od 27 lutego są zlokalizowane w stanie Quintana Roo, który nie znajduje się w strefie, dokąd MSZ odradza podróże niekonieczne. Do stanu Baja California, objętego takim ostrzeżeniem, w lutym nie oferujemy żadnych wyjazdów. Najbliższa wycieczka objazdowa do Meksyku planowana jest od 9 marca i nie obejmuje zachodniego wybrzeża ani stanu Jalisco, gdzie niedawno doszło do zamieszek. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi kontrahentami i na bieżąco monitorujemy sytuację w Meksyku. Ewentualne decyzje będą podejmowane elastycznie, w oparciu o aktualne, wiarygodne informacje. W razie jakichkolwiek zmian, poinformujemy klientów bezzwłocznie.” – zapewnia Itaka.

Ilu Polaków przebywa w Meksyku?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o liczbie obywateli RP zarejestrowanych w systemie Odyseusz. Obecnie w Meksyku przebywa 448 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swoją obecność w tym systemie. MSZ nieustannie monitoruje rozwój wydarzeń i apeluje o dalszą rejestrację. Zachęca wszystkich przebywających na miejscu do skorzystania z systemu Odyseusz.

Rejestracja w systemie Odyseusz ułatwia polskiej placówce kontakt z obywatelami w sytuacjach nadzwyczajnych. MSZ zaleca turystom ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Jednocześnie ostrzega przed dezinformacją i fałszywymi treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję, które mogą podawać nieprawdziwe informacje o przejęciu lotnisk przez kartele narkotykowe. Należy weryfikować źródła informacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.