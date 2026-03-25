Historyczna kamienica Jana Pawła II na sprzedaż. Jaka cena za dom przyszłego papieża?

Historyczna rezydencja Karola Wojtyły

W sercu Rzymu, w bezpośrednim sąsiedztwie Kwirynału, wystawiono na sprzedaż wyjątkową nieruchomość o niezwykłej historii. Jest to XVII-wieczna kamienica, w której w latach 1946–1948 mieszkał ksiądz Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Obiekt stanowi dawną siedzibę Papieskiego Kolegium Belgijskiego, a jego obecna cena rynkowa oscyluje w granicach 30 milionów euro. Informacje o tej prestiżowej ofercie zostały opublikowane przez włoskie media i są dostępne w katalogu agencji specjalizującej się w luksusowych nieruchomościach.

Nieruchomość charakteryzuje się imponującą powierzchnią, przekraczającą 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Budynek rozciąga się na sześciu kondygnacjach i mieści w sobie około 40 przestronnych pomieszczeń. Dodatkowo, w jego obrębie znajduje się urokliwy dziedziniec z prywatnym ogrodem oraz zabytkowy kościół. To właśnie w tym miejscu młody Karol Wojtyła studiował na Papieskim Uniwersytecie Angelicum, co nadaje kamienicy szczególne znaczenie historyczne i sentymentalne.

Skąd tak wysoka cena?

Cena 30 milionów euro odzwierciedla nie tylko prestiżową lokalizację w centrum Rzymu, ale także unikalny charakter i bogatą historię obiektu. Jest to jeden z nielicznych tak dużych i dobrze zachowanych zabytkowych pałaców dostępnych na rynku w tej części Wiecznego Miasta. Oprócz wartości materialnej, nieruchomość posiada ogromną wartość symboliczną, będąc świadkiem ważnego okresu w życiu jednego z najbardziej wpływowych papieży w historii Kościoła.

Potencjalny nabywca zyskuje nie tylko luksusową rezydencję, ale również część dziedzictwa kulturowego. Posiadanie tak historycznego miejsca to inwestycja w niepowtarzalne połączenie historii, architektury i duchowości. Nieruchomość może posłużyć jako prywatna rezydencja, ambasada, siedziba instytucji kulturalnej, a nawet luksusowy hotel, przy zachowaniu jej oryginalnego charakteru.

Karmelici i Kolegium Belgijskie

Historia kamienicy sięga początków XVII wieku, kiedy to hiszpańscy karmelici bosi nabyli kilka budynków i przekształcili je w klasztor. W 1711 roku do kompleksu dobudowano również niewielki kościół, który stanowił integralną część życia zakonnego. Karmelici zamieszkiwali to miejsce aż do początku XIX wieku, kiedy to musieli opuścić klasztor w 1809 roku z powodu okupacji francuskiej Rzymu. Wydarzenia te na zawsze zmieniły funkcję i właścicieli obiektu.

Po okresie zakonnym budynek wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. W 1846 roku stał się on siedzibą Papieskiego Kolegium Belgijskiego, które funkcjonowało tam przez wiele lat. Kolegium zostało jednak zamknięte w latach 70. XX wieku z uwagi na znaczący spadek liczby seminarzystów z Belgii. Obecnie nieruchomość znajduje się w rękach prywatnego właściciela, który podjął decyzję o jej sprzedaży, oferując kawałek historii na międzynarodowym rynku nieruchomości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.