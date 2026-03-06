Iran deklaruje wolę mediacji. Ale o co tak naprawdę toczy się gra?

2026-03-06 19:34

Prezydent Masud Pezeszkian oświadczył, że międzynarodowe mediacje w wojnie między Iranem, USA i Izraelem są w toku, co zelektryzowało światowe agencje. Pomimo deklaracji o chęci budowania pokoju w regionie, Teheran stanowczo zapowiada dalszą walkę o narodową niezależność, co stawia pod znakiem zapytania realne intencje stron konfliktu, który wybuchł pod koniec lutego.

Czy Iran faktycznie dąży do pokoju?

Na arenie międzynarodowej zawrzało po piątkowym oświadczeniu prezydenta Masuda Pezeszkiana, który potwierdził, że **trwają intensywne próby mediacyjne** mające na celu wygaszenie zbrojnego konfliktu z Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi. Wojna, która brutalnie rozgorzała 28 lutego, od początku budziła obawy o destabilizację całego Bliskiego Wschodu. Iran, mimo deklaracji pokojowych, nie ustaje w działaniach odwetowych, konsekwentnie celując w bliskowschodnich sojuszników Waszyngtonu, co budzi słuszne pytania o rzeczywiste intencje Teheranu.

Głowa państwa jasno postawiła warunek: rozmowy muszą dotyczyć „tych, którzy nie docenili irańskiego narodu” i bezpośrednio wywołali obecny konflikt. Choć prezydent na portalu X nie wskazał konkretnych nazw, kontekst jego słów nie pozostawia złudzeń, do kogo skierowane są te stanowcze oświadczenia. Iran konsekwentnie podkreśla, że **pokój nie może być dyktowany** przez państwa, które doprowadziły do eskalacji napięć, co sygnalizuje długą i wyboistą drogę do porozumienia.

Kto zginął w atakach na Teheran?

Trwający konflikt ma już swoje tragiczne żniwo, znacząco wpływając na irański establishment. Lutowe bombardowanie Teheranu, przypisywane siłom Izraela i USA, doprowadziło do śmierci ajatollaha Alego Chameneia, czyli najwyższego przywódcy Iranu, oraz kilkudziesięciu wysokiej rangi polityków. To wydarzenie wstrząsnęło krajem i stało się **bezpośrednią przyczyną intensyfikacji działań odwetowych** ze strony irańskiej armii, która zapowiedziała zdecydowaną reakcję na akty agresji.

Niedługo po oświadczeniu Pezeszkiana, Siły Obronne Izraela (IDF) udostępniły w sieci nowe wideo. W materiale na platformie X armia przekazała, że **pół setki izraelskich myśliwców zrównało z ziemią teherański schron wojskowy**, ściśle powiązany z nieżyjącym przywódcą. Jak wskazuje agencja Reutera, ta podziemna infrastruktura miała służyć dygnitarzom, którzy przetrwali poprzednie uderzenia, co ukazuje precyzję i skalę działań zbrojnych w regionie.

Czy rozmowy z USA są możliwe?

Mimo doniesień o możliwych interwencjach z zewnątrz, rząd w Teheranie konsekwentnie torpedował ostatnio wizję rozmów dyplomatycznych z Waszyngtonem. Tę nieustępliwą linię powtórzyli w poniedziałek czołowi politycy, wyraźnie sygnalizując brak chęci do ustępstw. Jest to wyraźny sygnał dla świata, że Iran nie zamierza rezygnować ze swoich postulatów, dopóki jego narodowa niezależność nie zostanie w pełni uznana przez agresorów.

Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oświadczył na portalu X, że **władze Iranu nie planują żadnych układów z Waszyngtonem**, które miałyby na celu zatrzymanie izraelsko-amerykańskiej ofensywy. To stanowisko odzwierciedla głębokie zakorzenienie konfliktu i brak zaufania między stronami. **Brak chęci do dialogu dyplomatycznego** ze strony Iranu, mimo trwających mediacji, stawia pod znakiem zapytania skuteczność zewnętrznych prób załagodzenia sytuacji i perspektywy na szybkie rozwiązanie.

