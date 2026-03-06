Trump żąda od Iranu bezwarunkowej kapitulacji. Czy Amerykanie zmieniają strategię?

Trump o bezwarunkowej kapitulacji Iranu

Były prezydent USA Donald Trump jasno wyraził swoje stanowisko wobec Iranu, deklarując brak zamiaru pójścia na kompromis w trwającej dyskusji. Na swojej platformie społecznościowej Truth Social opublikował ostre słowa, kategorycznie stwierdzając, że nie będzie żadnej umowy z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ.

Trump podkreślił również, że po takiej kapitulacji kluczowe będzie wybranie "WSPANIAŁEGO I AKCEPTOWALNEGO Przywódcy (Przywódców)". Według jego zapowiedzi, Stany Zjednoczone wspólnie z sojusznikami będą intensywnie pracować, aby cofnąć Iran znad krawędzi zagłady, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej.

Wizja przyszłości Iranu

W swoich wpisach na Truth Social, Donald Trump przedstawił także wizję świetlanej przyszłości dla Iranu. Dodał, że IRAN BĘDZIE MIAŁ WIELKĄ PRZYSZŁOŚĆ, nawiązując do swojego hasła politycznego przez hasło: "UCZYŃMY IRAN PONOWNIE WIELKIM (MIGA!)".

Władze Iranu w przeszłości również wielokrotnie wyrażały swoje stanowisko, deklarując, że nie poddadzą się i ich przeciwnik w końcu pożałuje podjętych działań. Konflikt retoryczny między obiema stronami pozostaje więc na wysokim poziomie.

Ocena działań wojennych na Bliskim Wschodzie

Donald Trump konsekwentnie utrzymuje, że Amerykanie radzą sobie "doskonale" na froncie wojennym, pomimo iż nie osiągnięto jeszcze głównego celu, jakim jest zmiana reżimu w Teheranie. Brak jest także wyraźnych sygnałów, by miało się to wydarzyć w najbliższym czasie.

Były prezydent USA zapewniał, że sytuacja pozostaje pod kontrolą. Pytany o skalę sukcesu, ocenił ją na 15 w skali od 1 do 10, podkreślając tym samym swoje przekonanie o zdecydowanej przewadze Stanów Zjednoczonych i Izraela w konflikcie.

"Na froncie wojennym radzimy sobie bardzo dobrze, delikatnie mówiąc. Gdyby ktoś zapytał, jak oceniasz to w skali od 1 do 10? Powiedziałbym, że około 15" - powiedział amerykański przywódca.

Czy atak USA był prewencyjny?

Trump wielokrotnie podkreślał, że uderzenie na Iran miało charakter prewencyjny. Twierdził, że gdyby Stany Zjednoczone nie podjęły działań jako pierwsze, Iran mógłby zaatakować Izrael, a także potencjalnie Stany Zjednoczone.

Wojna została rozpoczęta przez Trumpa bez formalnej zgody Kongresu. Mimo to, amerykański Senat zagłosował przeciwko rezolucji demokratów, która miała na celu zakończenie działań zbrojnych przeciwko Iranowi, stosunkiem głosów 53 do 47.

"Myślę, że gdybyśmy tego nie zrobili pierwsi, oni zrobiliby to samo Izraelowi i strzelili też w nas, gdyby to było możliwe" - powiedział amerykański przywódca.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.