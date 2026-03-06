Donald Trump przewiduje. Czy reżim na Kubie upadnie wskutek tajnych rozmów?

Donald Trump prognozuje

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przedstawił swoje najnowsze prognozy dotyczące przyszłości Kuby. Podczas wywiadu dla stacji CNN, amerykański przywódca wyraził przekonanie, że system polityczny na Kubie wkrótce ulegnie całkowitemu załamaniu. Według Trumpa, decydenci z Hawany wykazują dużą otwartość na perspektywę zawarcia oficjalnego porozumienia z rządem w Waszyngtonie.

Zaledwie dzień wcześniej prezydent Trump jednoznacznie stwierdził, że definitywny krach reżimu w Hawanie jest tylko kwestią czasu. Podkreślił również, że obecnym priorytetem władz USA jest pilne zakończenie trwającej wojny z Iranem. O zakulisowych negocjacjach z rządem kubańskim Donald Trump wspominał już pod koniec ubiegłego miesiąca, sugerując nawet możliwość pokojowego przejęcia tego terytorium.

Skutki presji na Wenezuelę

Dziennik „Wall Street Journal” informuje o próbach Waszyngtonu, mających na celu wynegocjowanie transformacji z częścią kubańskiego establishmentu. Zakładany scenariusz ma nawiązywać do amerykańskich strategii wdrażanych w Wenezueli, kraju blisko powiązanym z Kubą. Wstrzymanie transportów paliwa z Caracas zdemolowało lokalną ekonomię, prowadząc do radykalnych braków ropy naftowej oraz innych podstawowych towarów na wyspie.

Od czasów prezydentury Hugo Cháveza, Caracas pełniło funkcję najważniejszego partnera gospodarczego Kuby, zapewniając tanie paliwo w zamian za lojalność polityczną. Obecny brak dostaw tego surowca sprawił, że kraj boryka się z deficytem wszystkich najważniejszych towarów. Ta sytuacja zwiększa presję na władze kubańskie, by podjęły rozmowy z USA.

Jak zaawansowane są negocjacje z Hawaną?

Na obecnym etapie trudno jednoznacznie ocenić poziom zaawansowania tajnych negocjacji między Waszyngtonem a Hawaną. Niejasne pozostaje również, czy pertraktacje te przyniosą realną zmianę układu sił na wyspie. Rozmowy dotyczą przyszłości politycznej i gospodarczej Kuby w obliczu pogłębiającego się kryzysu.

Pomimo medialnej burzy i głośnych deklaracji amerykańskiego polityka, dygnitarze z Hawany całkowicie ignorują sytuację. Władze kubańskie unikają publicznego komentowania oświadczeń prezydenta Trumpa, co utrudnia ocenę ich stanowiska w trwających zakulisowych rozmowach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.