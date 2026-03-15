Iran grozi Ukrainie wojną. Co oznacza wsparcie dla Izraela?

Iran grozi atakiem Ukrainie

Iran oficjalnie zagroził Ukrainie atakiem wojskowym. Powodem ma być rzekome wspieranie Izraela w technologiach związanych z obroną przed dronami. Oświadczenie w tej sprawie zostało opublikowane na platformie X przez Ebrahima Aziziego, przewodniczącego irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Polityk jasno stwierdził, że takie działania czynią Ukrainę stroną konfliktu.

Azizi powołał się na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który dotyczy prawa do samoobrony. Według irańskiego urzędnika, dostarczanie Izraelowi dronów przechwytujących oznacza, że całe terytorium Ukrainy staje się uzasadnionym celem dla Iranu. To stanowisko podkreśla rosnące napięcia między Teheranem a krajami wspierającymi Izrael.

"Udzielając wsparcia w postaci dronów reżimowi izraelskiemu, upadła Ukraina w rzeczywistości zaangażowała się w wojnę i - zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych - uczyniła całe swoje terytorium uzasadnionym celem dla Iranu” – napisał Azizi w poście na portalu X.

Czy Ukraina współpracuje z Izraelem w sprawie dronów?

Oświadczenie Ebrahima Aziziego pojawiło się krótko po wcześniejszych wypowiedziach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zełenski ujawnił, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Kijowa o pomoc w tworzeniu zaawansowanych systemów obrony przeciwko dronom. Ukraina zdobyła znaczące doświadczenie w tej dziedzinie podczas wojny z Rosją.

Rosja intensywnie wykorzystuje irańskie drony Shahed do ataków na ukraińskie miasta i infrastrukturę. To doświadczenie uczyniło Ukrainę ekspertem w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dronowym. Prezydent Zełenski nie wspominał jednak o bezpośredniej współpracy technologicznej z Izraelem, koncentrując się na kontekście amerykańskim. Ukraińskie media uważnie śledzą rozwój sytuacji i analizują potencjalne konsekwencje irańskich gróźb.

Zainteresowanie doświadczeniem Ukrainy

Wołodymyr Zełenski wspomniał również o zainteresowaniu ukraińskim doświadczeniem ze strony państw Zatoki Perskiej. Wśród nich wymienił Arabię Saudyjską, Katar oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Potencjalna współpraca z tymi krajami również dotyczyłaby rozwoju i wdrażania systemów obrony przed dronami, bazując na ukraińskich wnioskach z pola walki.

Ukraińskie media przypominają jednocześnie, że Iran jest kluczowym sojusznikiem Rosji w jej inwazji na Ukrainę. Teheran dostarcza Moskwie drony kamikadze, a także technologie umożliwiające ich produkcję na terenie Rosji. Ta współpraca wojskowa budzi poważne obawy na arenie międzynarodowej i jest postrzegana jako element destabilizujący.

Konsekwencje użycia irańskich dronów

Od 2022 roku Rosja użyła przeciwko Ukrainie około 57 tysięcy irańskich dronów Shahed. Te bezzałogowe maszyny spowodowały śmierć setek cywilów i rozległe zniszczenia infrastruktury. Skuteczność tych dronów sprawia, że rozwój systemów obronnych jest priorytetem dla wielu krajów.

W kontekście tych wydarzeń warto wspomnieć, że od trzech tygodni trwa regularna wojna między Iranem a siłami Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ta szersza perspektywa konfliktu na Bliskim Wschodzie dodaje wagi irańskim oświadczeniom wobec Ukrainy i wskazuje na złożoność regionalnych sojuszy i rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.