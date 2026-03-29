Iran grozi USA. Co naprawdę planuje Teheran?

Irańska odpowiedź na plany USA

Mohammad Bagher Ghalibaf, przewodniczący parlamentu Iranu, publicznie oświadczył, że siły irańskie są gotowe na ewentualną operację lądową Stanów Zjednoczonych. Jego słowa stanowią bezpośrednią odpowiedź na narastające spekulacje dotyczące amerykańskich planów. Ghalibaf zaznaczył, że Irańczycy czekają, aby ukarać amerykańskich żołnierzy i ich regionalnych sojuszników.

Słowa Ghalibafa, cytowane przez agencję IRNA, podkreślają, że Iran postrzega sygnały o negocjacjach ze strony wroga jako fasadowe. Według niego, jednocześnie z publicznymi deklaracjami, Stany Zjednoczone potajemnie planują atak lądowy. Teheran utrzymuje zdecydowaną postawę wobec możliwej agresji, zapowiadając stanowczą ripostę.

„Nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników. Wróg publicznie wysyła sygnały o negocjacjach i dialogu, jednocześnie potajemnie planując atak lądowy”.

Gotowość Korpusu Strażników Rewolucji

Do słów przewodniczącego parlamentu dołączył generał Ebrahim Zolfaghari, rzecznik Kwatery Głównej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Za pośrednictwem irańskiej agencji Mehr przekazał on oświadczenie, które dodatkowo zaostrza retorykę. Generał Zolfaghari podkreślił, że „wojownicy islamu” od dawna są przygotowani na rozwój wydarzeń.

Zolfaghari stwierdził, że agresja i okupacja ze strony Stanów Zjednoczonych doprowadzą jedynie do upokarzającej niewoli, rozczłonkowania i zniknięcia agresorów. Ostrzegł również, że amerykańscy dowódcy i żołnierze staną się „łatwym łupem dla rekinów z Zatoki Perskiej”.

„Wojownicy islamu od dawna czekają na wydarzenia, które dowiodą, że agresja i okupacja nie doprowadzą do niczego poza upokarzającą niewolą, rozczłonkowaniem i zniknięciem agresorów, a amerykańscy dowódcy i żołnierze staną się łatwym łupem dla rekinów z Zatoki Perskiej.”

Czy Trump zdecyduje się na lądowy atak?

Informacje o przygotowaniach Donalda Trumpa do operacji lądowej w Iranie nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale spekulacje na ten temat znacząco rosną. Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało o dotarciu okrętu desantowego USS Tripoli na Bliski Wschód. Doniesienia wskazują, że gotowe są również samoloty transportowe i myśliwskie, a także różnorodne środki desantowe i taktyczne.

Według „The Washington Post” w Pentagonie odbywają się zaawansowane narady dotyczące możliwej ograniczonej operacji militarnej przeciwko Iranowi. Rozważane są dwa główne warianty działań, co świadczy o intensywnych przygotowaniach.

Jakie scenariusze rozważa Pentagon?

Pierwszy rozważany scenariusz zakłada zajęcie wyspy Chark. Jest to kluczowy terminal eksportowy ropy naftowej dla Iranu, a uderzenie w ten punkt znacząco osłabiłoby irańską gospodarkę. Taka operacja miałaby na celu strategiczne naruszenie możliwości finansowania irańskich działań.

Drugi wariant dotyczy działań w rejonie cieśniny Ormuz, która jest strategicznym szlakiem dla globalnego transportu surowców. Celem byłoby zneutralizowanie zagrożeń dla żeglugi oraz przejęcie wzbogaconego uranu, choć ten ostatni cel jest uważany za trudny do zrealizowania. W obu scenariuszach miałyby uczestniczyć zarówno siły specjalne, jak i piechota morska USA.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.