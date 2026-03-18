Izrael zabija ministra Iranu. Czy Rijad zapłacił cenę za eskalację?

Czy minister wywiadu zginął?

Bliski Wschód ponownie zadrżał w posadach, kiedy to minister obrony Izraela, Israel Katz, w środę 18 marca 2026 roku z dumą ogłosił śmierć irańskiego ministra wywiadu Esmaila Chatiby. Doniesienia te, choć niepotwierdzone przez Teheran, z miejsca zelektryzowały opinię publiczną, wpisując się w serię bezprecedensowych działań wymierzonych w najwyższe dowództwo Iranu. Katz, nie przebierając w słowach, zapowiedział dalsze „niespodzianki” w walce z Teheranem i wspierającym go Hezbollahem, dając jasno do zrozumienia, że Izrael nie zamierza zwalniać tempa.

Co więcej, minister Katz podkreślił, że wraz z premierem Benjaminem Netanjahu podjęli decyzję o udzieleniu wojsku pełnej swobody w eliminowaniu „wyższych rangą irańskich oficjeli”. To posunięcie, znacznie podnoszące stawkę w regionalnym konflikcie, z pewnością nie pozostanie bez odpowiedzi. Tymczasem Iran, w swoim charakterystycznym stylu, milczy, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając doniesieniom o stracie kluczowej postaci w swoim aparacie bezpieczeństwa, co jedynie potęguje niepewność.

"Władze Iranu nie potwierdziły jednak doniesień izraelskiego rządu na temat śmierci Chatiba" - przekazała agencja Reutera.

Co spadło na Rijad?

Odpowiedź, czy też raczej riposta, nadeszła szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Ledwie wieści o śmierci Chatiby obiegły świat, a już nad stolicą Arabii Saudyjskiej, Rijadem, rozległy się potężne eksplozje. Agencja AFP donosi o „multum głośnych eksplozji”, które wstrząsnęły miastem, budząc mieszkańców z popołudniowego spokoju i wprowadzając chaos na ulicach. Widok rakiet przechwytujących, pnących się ku niebu, musiał być dla wielu Saudyjczyków szokiem, choć w regionie niestety nie jest to widok zupełnie obcy.

Dziennikarka Vivian Nereim, świadek wydarzeń w Rijadzie, relacjonowała, że mieszkańcy niemal natychmiast po pierwszych wybuchach otrzymali alarmujące powiadomienia na swoich telefonach. Treść alertów była jednoznaczna: „obszar znajduje się pod wrogim zagrożeniem z powietrza”. Tego typu ostrzeżenia, wskazujące na bezpośrednie niebezpieczeństwo, to jaskrawy dowód na to, jak szybko sytuacja na Bliskim Wschodzie może przejść od dyplomatycznych gierek do realnych zagrożeń militarnych, wpływających na życie cywilów.

"- Zobaczyłam coś, co wyglądało na pocisk przechwytujący wystrzelony w niebo. Wkrótce potem mieszkańcy otrzymali nagłe alerty na telefonach, informujące, że "obszar znajduje się pod wrogim zagrożeniem z powietrza" - relacjonowała Vivian Nereim, znajdująca się w tym mieście dziennikarka."

Jak zareagowały służby?

W obliczu zagrożenia, służby obrony cywilnej Arabii Saudyjskiej zareagowały błyskawicznie, informując, że bezpośrednie niebezpieczeństwo w Rijadzie minęło. Jednak uspokajające komunikaty nie oznaczają końca czujności. W regionie, gdzie konflikty są chlebem powszednim, „minęło” często oznacza jedynie chwilową przerwę w eskalacji, a nie definitywne zakończenie zagrożenia. To zmusza mieszkańców do ciągłej ostrożności i życia w stanie podwyższonej gotowości, co zresztą podkreślają same władze.

Na platformie X (dawny Twitter) służby opublikowały szczegółowe instrukcje dla obywateli, apelując o dalsze ich przestrzeganie. Obywateli wezwano do unikania zgromadzeń, zaniechania filmowania oraz trzymania się z dala od potencjalnie niebezpiecznych miejsc. Wszelkie zagrożenia miały być zgłaszane pod numer alarmowy 911. To pokazuje, jak strategiczne podejście do bezpieczeństwa jest kluczowe w regionie, gdzie każde działanie może mieć dalekosiężne konsekwencje.

"- Prosimy o dalsze przestrzeganie instrukcji. Unikaj zgromadzeń i filmowania, trzymaj się z dala od niebezpiecznych miejsc i zgłaszaj wszelkie zagrożenia, dzwoniąc pod numer 911" - przekazały natomiast tamtejsze służby na platformie X.

Perspektywy na przyszłość

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż pozostaje daleka od stabilizacji, a wydarzenia z 18 marca 2026 roku tylko to potwierdzają. Izraelskie działania, takie jak celowe eliminowanie wysokich rangą irańskich dowódców, oraz reakcje Iranu, w tym prawdopodobny atak na stolicę Arabii Saudyjskiej, świadczą o narastającej spirali przemocy. Eksperci od lat ostrzegają przed nieprzewidywalnymi konsekwencjami takich posunięć, a każde kolejne starcie przybliża region do kolejnego, pełnoskalowego konfliktu.

Warto przypomnieć, że Izrael donosił o „pierwszym skoordynowanym ataku Iranu i Hezbollahu”, w którym użyto około 100 rakiet. To tylko potęguje obawy, że region wchodzi w nową, jeszcze bardziej niebezpieczną fazę. Obietnice Izraela o dalszych „niespodziankach” i milczenie Iranu w kwestii śmierci Chatiby tworzą atmosferę, w której każde kolejne doniesienie z pola walki czy z gabinetów politycznych może zaważyć na przyszłości Bliskiego Wschodu i globalnym bezpieczeństwie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.