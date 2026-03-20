Kapibara uciekła z zoo. Czy gigantyczny gryzoń grasuje po brytyjskich wioskach?

Kapibara Samba ucieka

Marwell Wildlife w Hamshire przeżywa niemałe zamieszanie. Zaledwie kilka dni po przybyciu do brytyjskiego ogrodu zoologicznego, dwie kapibary, Samba i Tango, postanowiły zignorować wszelkie zabezpieczenia i zasmakować wolności. Ten incydent, który miał miejsce 16 marca, szybko przerodził się w akcję poszukiwawczą na szeroką skalę.

O ile Tango, być może mniej asertywna, szybko dała się schwytać w pobliżu płotu, o tyle Samba okazała się prawdziwym wirtuozem ucieczek. Olbrzymi gryzoń rozpłynął się w powietrzu, zostawiając za sobą zdumionych pracowników i lokalną społeczność, która od kilku dni wypatruje nietypowego "lokatora".

"Kapibary to inteligentne, łagodne zwierzęta, lubiące przygody. Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak stanowczo odradzamy zbliżanie się do Samby lub zakłócanie jej spokoju, aby nie narazić jej na stres. Pod żadnym pozorem nikt z przechodniów nie powinien próbować jej samodzielnie schwytać" - apelują na Facebooku pracownicy Marwell Wildlife. "Jeśli podejrzewasz, że widziałeś Sambę, skontaktuj się z nami natychmiast pod numerem 07436167401 i prześlij zdjęcie z lokalizacją, korzystając z Map Google lub What3Words. Zachowaj czujność podczas spacerów lub jazdy samochodem w okolicy i sprawdzaj stawy lub lokalne drogi wodne, ponieważ kapibary uwielbiają spędzać czas w wodzie. Prawdopodobnie będzie bardziej ruchliwa w nocy" - dodają.

Gdzie szukać zaginionej kapibary?

Od momentu wielkiej ucieczki, czyli 20 marca, kapibara Samba pozostaje nieuchwytna. Mimo że przedwczoraj pojawił się obiecujący trop, wskazujący na jej obecność w pobliskiej wiosce Owslebury, żadna próba schwytania zwierzęcia nie przyniosła rezultatu. Tajemnica miejsca pobytu Samby wciąż pozostaje nierozwiązana, co potęguje lokalne spekulacje.

Pracownicy zoo słusznie zauważają, że kapibary uwielbiają wodę, więc wszelkie lokalne stawy, rzeki czy rowy melioracyjne mogą być potencjalnymi kryjówkami dla zaginionego gryzonia. Nocna aktywność Samby dodatkowo utrudnia poszukiwania, czyniąc ją prawdziwym duchem brytyjskich mokradeł.

Kapibara, łagodny olbrzym

Kapibary, często mylnie brane za gigantyczne świnki morskie, to w rzeczywistości największe gryzonie świata, pochodzące z Ameryki Południowej. Ich naturalnym środowiskiem są okolice rzek, jezior i bagien, co tłumaczy ich niezwykłe zamiłowanie do wody i umiejętności pływackie. W wodzie czują się bezpiecznie, skutecznie chroniąc się przed drapieżnikami.

Te wyjątkowe stworzenia są znane ze swojego spokojnego usposobienia i zdolności do harmonijnego współżycia z innymi gatunkami, co czyni je ulubieńcami wielu ogrodów zoologicznych. Ich dieta opiera się głównie na trawach i roślinach wodnych, co sprawia, że są stosunkowo łatwe w utrzymaniu, gdy tylko nie próbują... uciekać.

Czy ucieczki zwierząt to norma?

Ucieczki zwierząt z ogrodów zoologicznych, choć rzadkie, zawsze wywołują falę emocji i pytań o bezpieczeństwo oraz zabezpieczenia placówek. Przypadek kapibary Samby pokazuje, że nawet najbardziej doświadczone instytucje mogą zostać zaskoczone pomysłowością i zewem wolności swoich podopiecznych. Zdarzenia takie jak to w Marwell Wildlife zawsze przypominają o kruchej równowadze między opieką nad dzikimi zwierzętami a ich naturalnym instynktem.

Mimo całej fascynacji, jaką wzbudza zaginiony gryzoń, sprawa pozostaje poważna. Powrót Samby na wybieg jest priorytetem, zarówno ze względu na bezpieczeństwo zwierzęcia, jak i ewentualne konsekwencje dla lokalnego ekosystemu. Pozostaje mieć nadzieję, że historia Samby zakończy się szczęśliwie, a ona sama nie zdążyła poczynić większych szkód ani sama na nie narazić.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.