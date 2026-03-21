Karolina Pajączkowska: „Inna wojna”. Tam lepiej nie mówić po polsku?

Powrót na front

Karolina Pajączkowska, dziennikarka znana z odważnych relacji z terenów objętych konfliktem, powróciła do Ukrainy. Jej misją było uchwycenie, jak kraj i jego mieszkańcy zmienili się od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, tworząc nową, poruszającą perspektywę zatytułowaną **„Inna wojna”**. Premiera pierwszej części tego trzyczęściowego reportażu odbędzie się już w sobotę, 21 marca, o godzinie 20:20 na kanale YouTube Super Expressu.

Pod koniec lutego 2024 roku Pajączkowska ponownie wyruszyła za naszą wschodnią granicę, by wnikliwie dokumentować ewolucję życia w cieniu konfliktu. Jej nowy materiał obiecuje ukazać szeroki wachlarz doświadczeń – od tych najbardziej prozaicznych po te najbardziej dramatyczne, **rysując pełniejszy obraz współczesnej Ukrainy**.

"- W 2022 roku jako korespondentka dokumentowałam codzienność mieszkańców Ukrainy, pokazywałam zniszczenia i kontrofensywę wojsk. Dzisiaj tam wracam"

Dwa światy Ukrainy

Nowy reportaż Pajączkowskiej odważnie ukazuje dwie skrajnie różne rzeczywistości, które w Ukrainie współistnieją, tworząc surrealistyczny obraz. Z jednej strony widzimy miejsca, gdzie życie toczy się niemal normalnie, a nawet luksusowo, z drugiej zaś – obszary, gdzie **strach i odgłosy eksplozji są codziennością**, niepozwalającą zapomnieć o trwającej tragedii.

Autorka podkreśla, że dopiero zestawienie tych drastycznych kontrastów pozwala w pełni zrozumieć obecną sytuację w kraju. To właśnie ta niespodziewana mozaika doświadczeń jest kluczem do **„Innej wojny”**, którą dziennikarka pragnie przedstawić widzom, burząc stereotypy i otwierając oczy na złożoność konfliktu.

"- Od luksusowych hoteli w Bukovelu, ośrodków narciarskich, gdzie młodzież dobrze się bawi, przez nękaną nocnymi nalotami stolicę"

Donbas: Strefa ryzyka

W najbardziej wstrząsającej części swojej podróży Pajączkowska dotarła do Donbasu, rejonu najbardziej narażonego na działania wojenne. To tam spotkała 19-letniego Polaka, który jako medyk pracuje na **najniebezpieczniejszym odcinku frontu**, ratując życie w obliczu ciągłego zagrożenia. Jego historia jest jednym z kluczowych elementów reportażu.

Podróż w te rejony wiązała się z **ogromnym ryzykiem**, o czym dziennikarka i jej ekipa zostali uprzedzeni jeszcze przed wjazdem na tereny objęte najcięższymi walkami. Mimo świadomości niebezpieczeństwa, Pajączkowska zdecydowała się dotrzeć do serca konfliktu, by pokazać jego najbardziej surowe oblicze.

"- Ostrzeżono nas, że Donbas, do którego wjedziemy, to jest miejsce, w którym lepiej nie mówić po polsku"

Dlaczego Donbas jest tak niebezpieczny?

Pajączkowska ujawniła, że w rejonach Donbasu, gdzie przebywała, za wskazanie wolontariusza z pomocą humanitarną lub dziennikarza wyznaczane są **nagrody pieniężne**. To brutalne realia konfliktu, które drastycznie podnoszą poziom zagrożenia dla osób próbujących dokumentować sytuację lub nieść pomoc, czyniąc każdą misję niezwykle ryzykowną.

Ta informacja stanowi mrożące krew w żyłach ostrzeżenie i pokazuje skalę niebezpieczeństwa, z jakim mierzą się osoby przebywające w tych regionach. Doświadczenie Karoliny Pajączkowskiej, która od początku inwazji Rosji na Ukrainę regularnie wyjeżdżała na wschód jako korespondentka wojenna, **nadaje reportażowi dodatkowej wagi i wiarygodności**.

Dziennikarskie doświadczenie Pajączkowskiej

Karolina Pajączkowska to doświadczona dziennikarka, która swoją karierę rozpoczęła w stacji TVN24 BiS, a następnie związała się z Telewizją Polską. W TVP pracowała jako reporterka i prezenterka, **relacjonując kluczowe wydarzenia** zarówno z kraju, jak i ze świata. Jej obecność w obszarach konfliktów zawsze wyróżniała się odwagą i profesjonalizmem.

Po zmianach w mediach publicznych Pajączkowska pożegnała się ze stacją, jednak pozostała aktywna zawodowo, prowadząc między innymi program „Poranny ring” w „Super Expressie”. Jej program o tematyce wojskowej „Pajączkowska do wojska” oraz wcześniejsze relacje wojenne **potwierdzają jej głębokie zaangażowanie** w tematykę bezpieczeństwa i konfliktów zbrojnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.