Karolina Pajączkowska w Ukrainie. Jaka jest prawdziwa "Inna wojna"?

Reportaż "Inna wojna" nowe oblicze konfliktu

Karolina Pajączkowska, dziennikarka znana z relacji wojennych, ponownie odwiedziła Ukrainę. Jej celem było udokumentowanie zmian w kraju od początku pełnoskalowej inwazji. Wynikiem tej misji jest trzyczęściowy reportaż zatytułowany „Inna wojna”. Pierwsza część materiału zadebiutowała w sobotę, 21 marca, o godzinie 20:20 na kanale YouTube Super Expressu, przyciągając uwagę widzów śledzących sytuację w Ukrainie.

Pajączkowska podkreśliła, że jej poprzednie relacje z 2022 roku koncentrowały się na codzienności mieszkańców, zniszczeniach i kontrofensywie wojsk. Obecny powrót ma na celu przedstawienie ewolucji konfliktu z nowej perspektywy. Dziennikarka zapowiedziała głębszą analizę i bardziej złożony obraz wydarzeń, niż ten dotychczas prezentowany w mediach. Taki zabieg ma na celu pełniejsze zrozumienie złożonej sytuacji wojennej.

"W 2022 roku jako korespondentka dokumentowałam codzienność mieszkańców Ukrainy, pokazywałam zniszczenia i kontrofensywę wojsk. Dzisiaj tam wracam" – zapowiedziała Karolina Pajączkowska.

Ukraina luksus kontra wojna

Nowy materiał Karoliny Pajączkowskiej prezentuje dwa skrajnie różne światy współistniejące w Ukrainie. Z jednej strony, reportaż ukazuje miejsca, gdzie życie toczy się niemal normalnie. Przykładem są luksusowe hotele i ośrodki narciarskie w Bukovelu, gdzie młodzież spędza czas, próbując odsunąć na bok myśl o trwającej wojnie. Te sceny pokazują próbę powrotu do normalności w cieniu konfliktu.

Z drugiej strony, dziennikarka zabiera widzów do obszarów, gdzie codziennością jest strach, odgłosy eksplozji i ciągła walka o przetrwanie. Zapowiedź materiału wspomina o nękanej nocnymi nalotami stolicy, co doskonale ilustruje ten dramatyczny kontrast. Pokazanie tych dwóch oblicz jest kluczowe dla pełnego zrozumienia obecnej, złożonej sytuacji w kraju i adaptacji ludzi do życia w cieniu konfliktu.

"Od luksusowych hoteli w Bukovelu, ośrodków narciarskich, gdzie młodzież dobrze się bawi, przez nękaną nocnymi nalotami stolicę" – słychać w zapowiedzi.

W Donbasie polski medyk na froncie

Podczas swojej podróży po Ukrainie, Karolina Pajączkowska dotarła między innymi do obwodu dniepropetrowskiego. Tam przeprowadziła rozmowę z żołnierką, powszechnie uznawaną za bohaterkę wojny. Najbardziej niebezpieczna część wyprawy prowadziła jednak do Donbasu, na pierwszą linię frontu. Dziennikarka spotkała tam 19-letniego Polaka, który pełni funkcję medyka, ratując życie w ekstremalnych warunkach wojennych. Jego historia jest świadectwem odwagi i poświęcenia.

Podróż do tych rejonów wiązała się z poważnym ryzykiem, o czym Pajączkowska została wyraźnie ostrzeżona. Jak relacjonowała, istniało zalecenie, aby w Donbasie nie posługiwać się językiem polskim ze względu na zwiększone zagrożenie. Ponadto, Pajączkowska ujawniła, że za wskazanie wolontariusza lub dziennikarza wyznaczano nagrody pieniężne, co podkreśla skrajne niebezpieczeństwa związane z pracą w tych obszarach konfliktowych. Jej wcześniejsze doświadczenia jako korespondentka wojenna, w tym prowadzenie programu „Pajączkowska do wojska”, przygotowały ją na trudne warunki pracy.

"Ostrzeżono nas, że Donbas, do którego wjedziemy, to jest miejsce, w którym lepiej nie mówić po polsku" – relacjonuje Karolina Pajączkowska.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.