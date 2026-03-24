Katastrofa Air Canada. Stewardesa cudem przeżyła zderzenie na lotnisku, ale jak to możliwe?

Tragiczna kolizja na LaGuardii

W niedzielę, 22 marca, około godziny 23:40 czasu lokalnego, na ruchliwym lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku doszło do poważnego incydentu lotniczego. Samolot lecący z Montrealu, obsługiwany przez regionalnego przewoźnika współpracującego z Air Canada, podczas kołowania na pasie, zderzył się z pojazdem ratowniczym. To nieoczekiwane zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością i służbami ratunkowymi.

Natychmiast po zderzeniu, służby ratunkowe potwierdziły tragiczne wieści: dwóch pilotów maszyny straciło życie. Ponadto, 41 osób znajdujących się na pokładzie samolotu odniosło obrażenia, co zmusiło do ich natychmiastowego przetransportowania do okolicznych szpitali. Tam rannym udzielono niezbędnej pomocy medycznej, a ich stan zdrowia był monitorowany przez personel medyczny.

Cudowne ocalenie stewardesy

W obliczu tak dramatycznych wydarzeń, media donosiły o niezwykłym przypadku "cudownego ocalenia" członka personelu pokładowego. Ratownicy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce katastrofy, zastali przednią część samolotu niemal całkowicie zniszczoną. Ku ich zaskoczeniu, poza głównym wrakiem maszyny, odnaleziono stewardesę wciąż mocno przypiętą pasami do swojego fotela.

Mimo rozległych obrażeń, które doznała w wyniku zderzenia, kobieta żyła i była przytomna. Została natychmiast przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze podjęli intensywną walkę o jej powrót do pełnego zdrowia i sprawności. Jak informował Onet, powołując się na doniesienia amerykańskiej stacji CNN, ten przypadek stał się symbolem nadziei w tragicznych okolicznościach.

Ile osób było na pokładzie samolotu?

Na pokładzie samolotu, który uległ wypadkowi na lotnisku LaGuardia, znajdowało się łącznie 76 osób – pasażerów i załogi. Rzecznik Port Authority publicznie poinformował, że wszystkie zaangażowane służby działają wspólnie. Obejmuje to linie lotnicze, lokalne władze oraz federalne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego.

Równocześnie, Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) rozpoczęła kompleksowe dochodzenie. Celem śledztwa jest szczegółowe wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności, które doprowadziły do tragicznej kolizji na płycie lotniska. Analizowane są m.in. zapisy rozmów, dane lotu oraz zeznania świadków, aby odtworzyć pełen przebieg zdarzenia.

Pogoda utrudniła widoczność na lotnisku

Kolizja miała miejsce w wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych. Nad regionem Nowego Jorku przechodziły wówczas intensywne opady deszczu, a także panowała bardzo niska podstawa chmur, co znacznie ograniczało widoczność. Lotnisko LaGuardia już wcześniej wydało komunikaty, ostrzegające pasażerów i załogi o możliwych zakłóceniach w ruchu lotniczym z powodu niesprzyjającej pogody.

Portal ColLive precyzował, że zderzenie samolotu z pojazdem ratowniczym nastąpiło właśnie w momencie kołowania do bramki, kiedy widoczność była krytycznie niska. Bezpośrednio po incydencie, port lotniczy został natychmiast zamknięty, a Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wprowadziła bezterminowy zakaz startów i lądowań, znany jako „ground stop”.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.