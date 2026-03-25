Katastrofa na LaGuardia. Czy stewardesa miała prorocze przeczucie?

Niewiarygodne ocalenie stewardesy

Ostatnia niedziela na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku zapisała się czarnymi zgłoskami w historii lotnictwa, choć obfituje także w zdarzenia, które wymykają się racjonalnemu postrzeganiu. Samolot linii Air Canada, po przylocie z Montrealu z 72 pasażerami i czterema członkami załogi na pokładzie, zderzył się z wozem strażackim na pasie startowym. Tragiczne konsekwencje tego wypadku dotknęły przede wszystkim pilotów, którzy zginęli na miejscu, oraz kilkadziesiąt osób, w tym pasażerów i policjantów, którzy odnieśli obrażenia.

Wśród opowieści o tej katastrofie szczególnie wyróżnia się historia Solange Tremblay, stewardesy, która przeżyła coś, co brzmi niczym scena z hollywoodzkiego thrillera. Kobieta została z niewyobrażalną siłą wyrzucona z roztrzaskanego samolotu, pokonując w powietrzu odległość ponad 90 metrów, wciąż przypięta do swojego służbowego fotela. Jej odnalezienie w tak dramatycznych okolicznościach, wciąż wciśniętej w siedzenie zaprojektowane dla załogi, które okazało się znacznie bardziej wytrzymałe od standardowych, wywołało w mediach szeroką dyskusję.

„Wstanę po upadku. Nieważne czy biegnę, idę czy czołgam się – osiągnę swoje cele”

Czy Facebook przewidział tragedię?

Po wypadku, gdy szczegóły historii Solange Tremblay zaczęły docierać do opinii publicznej, amerykańskie media natychmiast zwróciły uwagę na pewien wpis na jej profilu w mediach społecznościowych, pochodzący z 2023 roku. Słowa, które wtedy napisała, nabrały dziś zaskakująco proroczego znaczenia, sprawiając, że historia stewardesy stała się jeszcze bardziej niezwykła. Jak zauważył między innymi „New York Post”, ten jeden post rozpalił wyobraźnię i zapoczątkował falę spekulacji na temat ukrytych znaków i przeczucia nadchodzącej tragedii.

Trudno nie dostrzec pewnej gorzkiej ironii w słowach „Wstanę po upadku”, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się na lotnisku LaGuardia. Stewardesa, mimo licznych obrażeń, w tym złamania nogi, pozostaje w stabilnym stanie, a jej córka podkreśla, że „mogło być dużo gorzej”. To niewątpliwie świadczy o nadzwyczajnej wytrzymałości jej ciała i umysłu, a także o niezwykłej odporności specjalistycznego fotela, który z całą pewnością uratował jej życie w tych dramatycznych okolicznościach. Los Solange Tremblay pozostaje symbolem walki o przetrwanie.

Jak doszło do zderzenia na pasie?

Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem przyczyn tej niewyobrażalnej katastrofy, w której samolot pasażerski zderzył się z wozem strażackim – zdarzenie, które jest niezwykle rzadkie w historii lotnictwa cywilnego. Pytania o to, jak mogło dojść do tak tragicznego błędu na ruchliwym, lecz ściśle kontrolowanym lotnisku, pozostają na razie bez odpowiedzi. Na razie wiadomo tylko, że dochodzenie jest w toku, a kolejne informacje mają zostać podane w najbliższych dniach, co ma rzucić światło na te poruszające okoliczności.

Pasażerowie, którzy przeżyli wypadek, zgodnie podkreślają, że załoga zachowywała się profesjonalnie i spokojnie tuż przed lądowaniem, co jest kluczowe dla oceny działań personelu w sytuacjach kryzysowych. Jeden z nich wspomina nawet, że stewardesa obsługiwała ich chwilę przed zderzeniem. Mimo tragicznego finału i śmierci pilotów, liczba ofiar mogła być znacznie większa, gdyby nie specjalistyczna konstrukcja samolotu i zastosowane zabezpieczenia. Ta historia pozostanie z pewnością przestrogą i lekcją dla całego przemysłu lotniczego.

Czy to tylko zbieg okoliczności?

Historia Solange Tremblay, odnaleziona 90 metrów od wraku samolotu, wciąż przypięta do swojego fotela, to przypadek, który trudno pojąć. Wiele osób zastanawia się, czy jej ocalenie było jedynie przypadkiem czy też dowodem na niezwykłą wytrzymałość ludzkiego organizmu i nowoczesnych zabezpieczeń, czy może jednak jest w tym jakaś głębsza symbolika, którą ludzie tak chętnie odnajdują w dramatycznych wydarzeniach. Spekulacje na temat „przeczuć” są naturalną reakcją na coś, co wymyka się logice.

Niezależnie od interpretacji, fakt pozostaje faktem: Solange Tremblay przeżyła. Jej historia jest świadectwem odporności i siły, a także przypomnieniem o kruchości życia i potędze nowoczesnej technologii. Czy jej wpis był proroczy? Odpowiedź na to pytanie zależy od osobistych przekonań, ale jedno jest pewne – jej opowieść zapadnie w pamięć jako jeden z najbardziej niezwykłych przypadków ocalenia w historii lotnictwa, dając nadzieję w obliczu niewyobrażalnej tragedii. Każda taka historia skłania do refleksji nad tym, co tak naprawdę jest przeznaczeniem, a co zbiegiem okoliczności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.