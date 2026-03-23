Katastrofa samolotu wojskowego w Kolumbii. Ile osób przeżyło po uderzeniu w ziemię?

Tragiczna katastrofa lotnicza w Putumayo

W poniedziałkowy poranek Kolumbia stała się świadkiem poważnej katastrofy wojskowego samolotu transportowego. Maszyna, na której pokładzie znajdowało się około 110 osób, rozbiła się zaraz po starcie z lotniska La Tagua w regionie Putumayo, na południu kraju. Według wstępnych ustaleń, najprawdopodobniej był to transportowy samolot typu Hercules, używany przez kolumbijską armię do przewozu personelu i sprzętu.

Po zderzeniu z gruntem wrak samolotu natychmiast ogarnęły płomienie, a świadkowie zdarzenia relacjonowali potężną eksplozję widoczną z dużej odległości. Na miejscu błyskawicznie rozpoczęto intensywną akcję ratunkową. Do tej pory udało się uratować co najmniej 20 poszkodowanych, wśród których dominują wojskowi. Służby starają się dotrzeć do wszystkich ofiar katastrofy.

Dramatyczne sceny na miejscu zdarzenia

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania i fotografie z miejsca katastrofy, ukazujące gęste, czarne kłęby dymu unoszące się nad okolicą. Służby ratunkowe, wspierane przez oddziały wojskowe, kontynuują poszukiwania. Priorytetem jest szybkie dotarcie do wszystkich poszkodowanych i udzielenie im niezbędnej pomocy medycznej.

Władze Kolumbii wstrzymują się z podawaniem oficjalnej liczby ofiar śmiertelnych, podkreślając, że ustalenie ostatecznego bilansu wymaga czasu i dokładnego przeszukania terenu. Teren wokół miejsca tragedii został szczelnie otoczony, a wstęp dla osób postronnych jest surowo zabroniony, co ma zapewnić bezpieczeństwo działań ratunkowych i śledczych.

Kiedy poznamy przyczyny katastrofy?

Przyczyny tego tragicznego wypadku pozostają na obecny moment niejasne i są przedmiotem szczegółowego dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie służby. Nie ma również pewności, czy na pokładzie rozbitego Herculesa znajdowali się wyłącznie żołnierze, czy też cywile. Władze zapowiadają publikację kolejnych komunikatów.

W miarę postępów w śledztwie i akcji ratowniczej, przedstawiciele władz zapewniają, że wszystkie informacje będą przekazywane na bieżąco. Okoliczni mieszkańcy, którzy byli świadkami zdarzenia, podkreślają ogrom zniszczeń spowodowanych upadkiem maszyny. Analiza wraku oraz czarnych skrzynek będzie kluczowa dla ustalenia przyczyn tragedii.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.