Katolicyzm w USA rośnie. Co naprawdę pcha młodych do Kościoła?

Niespodziewany renesans wiary

Amerykański Kościół katolicki, który jeszcze niedawno zmagał się z odpływem wiernych i skandalami, dziś zaskakuje obserwatorów niezwykłym zrywem. Jak donosi National Catholic Register (NCR), w wielu diecezjach za Oceanem odnotowano rekordowy przyrost liczby dorosłych katechumenów oraz protestantów przechodzących na katolicyzm. Dane z 71 badanych diecezji pokazują, że aż 66 z nich doświadczyło znaczącego wzrostu, co jest sygnałem odrodzenia, którego mało kto się spodziewał.

To prawdziwy fenomen, gdy w erze postępującej sekularyzacji, a także po trudnym okresie pandemii, wspólnoty katolickie dynamicznie rosną. W diecezji Norwich liczba katechumenów skoczyła aż o 112 procent, w Pueblo o 105 procent, a w Filadelfii o 60 procent. Te imponujące statystyki świadczą o czymś więcej niż chwilowej modzie – to głęboka zmiana w postawach Amerykanów wobec duchowości.

"Zaczęli zadawać sobie i innym trudne, głębokie pytania" - zauważył Edward Trendowski, odpowiedzialny za formację religijną w diecezji Providence, wskazując na wzmożoną otwartość duchową.

Pandemia paradoksalnym impulsem?

Paradoksalnie, to właśnie pandemia COVID-19, która wydawała się śmiertelnym ciosem dla zorganizowanego życia religijnego, mogła stać się katalizatorem obecnych przemian. Kiedy kościoły zamykano, a nabożeństwa przenosiły się do internetu, wielu obawiało się, że frekwencja i zaangażowanie wiernych już nigdy nie wrócą do poprzedniego stanu. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, przekraczając najśmielsze oczekiwania.

Laura Nelson z diecezji Fort Worth w Teksasie, zajmująca się formacją, wspominała w rozmowie z NCR, że początkowe obawy o trwały spadek zaangażowania szybko rozwiały się. Zamiast przewidywanego kryzysu, Kościół obserwuje obecnie nowe statystyki, które "biją na głowę te sprzed covidu". To dowód na to, że społeczeństwo, choć na chwilę odizolowane, nie zapomniało o potrzebach duchowych, a wręcz wzmocniło je w obliczu egzystencjalnych wyzwań.

Młodzi szukają sensu?

Kto stoi za tym „złotym wiekiem” wiary w USA? Okazuje się, że to przede wszystkim młodzi dorośli – dwudziesto- i trzydziestolatkowie, często samotni, którzy pomimo osiągnięcia sukcesu materialnego, odczuwają głęboką pustkę. Posiadają kariery, domy i samochody, ale jak wskazuje Barbara Ferreris z Tampy na Florydzie, "szukają czegoś więcej. Chcą czegoś więcej." To pragnienie transcendencji i głębszego sensu życia popycha ich w ramiona Kościoła.

W dobie "prawdy pozornej" i płynnej rzeczywistości, młodzi ludzie szukają stabilnych fundamentów i obiektywnej prawdy. Jak podkreśla Laura Nelson, nawet ci, którzy nie znają jeszcze Jezusa, dostrzegają w Kościele instytucję, która "stoi na solidnych fundamentach i nie zmienia się jak wszystko wokół". Ta stałość, w obliczu nieustannej zmienności współczesnego świata, staje się dla nich magnetyczna.

"Mają swoje kariery, domy, samochody, ale szukają czegoś więcej. Chcą czegoś więcej. Wiedzą, że Bóg ich wzywa i odpowiadają na to wezwanie" – stwierdza Barbara Ferreris, odpowiedzialna za formację duchową w Tampa na Florydzie.

"Ale żyjemy w świecie prawdy pozornej. Nawet gdy nie znają i nie kochają Jezusa, widzą, że Kościół stoi na solidnych fundamentach i nie zmienia się jak wszystko wokół" – dodaje Laura Nelson.

Skąd ten zaskakujący wzrost?

Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników, które mogły przyczynić się do fali nawróceń w Stanach Zjednoczonych. Jednym z nich jest masowa migracja do USA, zwłaszcza za prezydentury Joe Bidena. Amerykański Kościół aktywnie pomagał i nadal wspiera tych ludzi, co niewątpliwie buduje więź i zaufanie. To humanitarne zaangażowanie może być istotnym czynnikiem przyciągającym nowych członków do wspólnoty.

Nie bez znaczenia jest także dynamiczny rozwój nowoczesnych form komunikacji. Biskup Frank Dewane z Florydy twierdzi, że Kościół przeżywa "złoty wiek" dzięki podcastom i innym narzędziom online. Dzięki nim informacje o Kościele docierają do szerokiej publiczności, często niezwiązanej wcześniej ze wspólnotą wierzących, co otwiera nowe kanały ewangelizacji w cyfrowym świecie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.