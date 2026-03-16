Kimmel nie gryzł się w język. Na Oscarach śmiali się z... prezydenta USA i jego żony!

Oscary 2026: Gorąca gala

98. ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej, jak co roku, rozgrzała emocje nie tylko w świecie kinematografii, ale i polityki. Kiedy światła reflektorów skierowane były na gwiazdy kina, ze sceny padały słowa, które z pewnością nie każdemu przypadły do gustu. Tradycja oscarowych gal, polegająca na wplątywaniu w uroczystości wątków społeczno-politycznych, została podtrzymana, a nawet wzmocniona przez wyraziste komentarze.

Wieczór, pełen blichtru i filmowych uniesień, okazał się także platformą dla publicznych rozliczeń i celnych żartów. W atmosferze nagradzania wybitnych dzieł filmowych, nie zabrakło miejsca na refleksje nad rzeczywistością poza Hollywood. To pokazuje, że nawet w najbardziej eleganckich okolicznościach, twórcy i prezenterzy czują potrzebę zabrania głosu w ważnych sprawach.

Kimmel kpi z wolności słowa

Znany z ostrego języka i bezkompromisowego humoru Jimmy Kimmel, prowadzący oscarową ceremonię, nie zawiódł swoich fanów. W trakcie prezentacji nagród dla filmów dokumentalnych, które z natury rzeczy często poruszają trudne tematy, komik pozwolił sobie na odważne komentarze. Nawiązywał do odwagi filmowców i wolności słowa, jednocześnie wplatając w to dwuznaczną aluzję do polityki autorytarnej.

Kimmel, z charakterystycznym dla siebie uśmiechem, nie bał się poruszyć kwestii wolności mediów i cenzury, przypominając, że prawdziwa odwaga to opowiedzieć historię, za którą można zapłacić wysoką cenę. Jego słowa, choć owinięte w satyrę, niosły ze sobą wyraźne przesłanie. Nie da się ukryć, że jego żarty z przywódców państw stawały się coraz bardziej bezpośrednie.

"Na takich galach często mówi się o odwadze, ale prawdziwą odwagą jest opowiedzieć historię, za którą można zapłacić życiem. Jak wiecie, są kraje, których przywódcy nie wspierają wolności słowa. Nie mogę jednak powiedzieć, o które chodzi. Powiedzmy tylko: Korea Północna i CBS."

Żarty z Melanii Trump?

Po serii ogólnych uwag, Kimmel przeszedł do bardziej personalnych ataków, kierując swój dowcip w stronę byłej pierwszej damy USA, Melanii Trump. Komik nawiązał do niedawnej premiery dokumentu pod tytułem "First Lady", który rzekomo miał opisywać życie żony prezydenta. Jego złośliwe komentarze sugerowały, że niektóre "dokumenty" są jedynie pustym spacerowaniem po Białym Domu, bez głębszego sensu.

Publiczność z pewnością pamięta, jak często media spekulowały na temat roli i aktywności Melanii Trump w Białym Domu. Kimmel wykorzystał te nastroje, aby wzbudzić salwy śmiechu, jednocześnie delikatnie, ale wyraźnie krytykując pewien styl bycia. To typowe dla komika, by chwytać się aktualnych, medialnych tematów i obracać je w humor, nawet jeśli jest to humor z lekką dozą jadowitości.

"Na szczęście istnieje międzynarodowa społeczność filmowców, którzy poświęcają się opowiadaniu prawdy, często ryzykując wiele, by tworzyć filmy uczące nas czegoś, demaskujące niesprawiedliwość i inspirujące do działania. Są też jednak dokumenty, w których po prostu spaceruje się po Białym Domu, przymierzając buty."

Co zirytowało Donalda Trumpa?

Kimmel nie poprzestał na subtelnych aluzjach, dodając na koniec ostrą puentę, która wprost uderzyła w ego Donalda Trumpa. Zasugerował, że były prezydent będzie "wściekły", iż jego żona nie otrzymała nominacji za rzekomy film. Ten celny komentarz dotknął kwestii próżności i ambicji, które często przypisywane są postaciom pokroju Trumpa. Nawiązanie do "gniewu" było z pewnością puszczaniem oka do widzów, którzy śledzili karierę polityczną prezydenta.

Ta drobna uwaga była niczym szpilka wbita w czuły punkt. W świecie, gdzie nawet prezydenci USA potrafią dbać o swój wizerunek, brak nominacji filmowej dla najbliższej osoby może być interpretowany jako osobista zniewaga. To pokazuje, jak polityka i świat show-biznesu potrafią się przenikać, tworząc czasem gorzkie, a innym razem zabawne, momenty.

"O, człowieku, on będzie wściekły, że jego żona nie została nominowana za to."

Wojna w Palestynie i nagrodzony film

Gala oscarowa stała się również miejscem, gdzie wybrzmiały echa konfliktów zbrojnych na świecie. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny statuetkę zdobył "Pan Nikt kontra Putin" w reżyserii Davida Borensteina. Reżyser w przejmujących słowach nawiązał do tragicznej sytuacji na Ukrainie, przypominając o ciągle trwającym konflikcie i ludzkich dramatach.

Przemówienie Borensteina było ważnym momentem, który na chwilę oderwał widzów od hollywoodzkiego przepychu, zmuszając do refleksji nad wydarzeniami rozgrywającymi się daleko od czerwonego dywanu. Podobne apele ze sceny oscarowej pojawiały się już w przeszłości, jednak tym razem zyskały one wyjątkowy wydźwięk w obliczu trwającej wojny.

Sean Penn z Ukrainy. Co z Bardemem?

Interesującym akcentem, który również nawiązywał do globalnych problemów, była nieobecność Seana Penna. Aktor, który został uhonorowany Oscarem za rolę w filmie „Jedna bitwa po drugiej”, według doniesień "New York Timesa", miał w planach wizytę w Ukrainie. Jego postawa, od lat znana z aktywizmu społecznego i politycznego, nie powinna nikogo dziwić, ale wzbudziła dodatkowe zainteresowanie.

Głos w ważnej sprawie zabrał również Javier Bardem, zanim ogłosił zwycięzcę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Jego krzyk "Nie wojnie i wolna Palestyna!" wybrzmiał wyraźnie, przypominając o innym, palącym konflikcie, który od dawna dominuje w nagłówkach gazet. To tylko kolejny dowód na to, że Oscary, poza swoim filmowym wymiarem, stają się niekiedy trybuną dla sprawiedliwości i pokoju.

"Nie wojnie i wolna Palestyna!"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.