Kolizja statku ze skuterem w Brazylii. Co robili turyści tuż przed zderzeniem?

Groźne zderzenie w Balneario Camboriu

Spokojne popołudnie w brazylijskim mieście Balneario Camboriu, nazywanym często południowoamerykańskim Dubajem, zakończyło się walką o przetrwanie. W minioną niedzielę duży statek wycieczkowy, ucharakteryzowany na okręt piracki, zderzył się ze skuterem wodnym. Na skuterze pływała para turystów, która w wyniku kolizji znalazła się w niebezpiecznej sytuacji. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu, a nagranie szybko obiegło internet.

Turyści na skuterze wodnym, kobieta i mężczyzna, byli w trakcie namiętnych pocałunków, co mogło wpłynąć na ich nieuwagę i ignorowanie otoczenia. Jednocześnie operator statku najprawdopodobniej w ogóle nie dostrzegł przeszkody na swojej drodze. Brak uwagi ze strony turystów zbiegł się w czasie z błędem osoby sterującej statkiem, prowadząc do kolizji na wodzie.

Obrażenia po kolizji na wodzie

Moment kolizji wyglądał niezwykle groźnie, jednak kobieta na skuterze wodnym wykazała się refleksem i zdążyła zareagować. Skoczyła do wody na ułamek sekundy przed bezpośrednim zderzeniem z "piratami". Z relacji świadków wynika, że spędziła parę chwil pod powierzchnią wody, zanim udało się ją bezpiecznie wyciągnąć i udzielić pomocy.

Turystka doznała jedynie niegroźnych obrażeń głowy, co zostało potwierdzone przez służby ratunkowe. Funkcjonariusze ratunkowi zaznaczyli, że w wyniku tego wypadku nikt nie zginął. Nie podano natomiast żadnych szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia jej towarzysza, który również uczestniczył w zdarzeniu.

Co mówi operator statku?

Przedstawiciele firmy zarządzającej pirackim statkiem wydali oświadczenie, w którym odnieśli się do zaistniałej sytuacji. Przyznali, że o całym zdarzeniu dowiedzieli się dopiero z filmików krążących w internecie. Zaznaczyli jednocześnie, że skuter wodny znajdował się w tak zwanym "martwym punkcie" ich jednostki.

Kierownictwo statku podkreśliło również, że tak duża jednostka pływająca nie jest w stanie w jednej chwili zmienić kursu, aby uniknąć kolizji z nagle pojawiającą się przeszkodą. Ich wyjaśnienia mają na celu przedstawienie złożoności manewrowania dużym okrętem. Argumentacja wskazuje na ograniczoną możliwość reakcji w przypadku niespodziewanych sytuacji na wodzie.

Kto odpowiada za wypadek na wodzie?

Właściciele wypożyczalni sprzętu wodnego, do której należał skuter, przedstawili odmienne stanowisko w sprawie. Bronią się informacją, że ich maszyna była w pełni sprawna technicznie w momencie zdarzenia. Podkreślili również, że kierujący skuterem wodnym posiadał wszystkie wymagane uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdu.

Obecnie sprawę bada lokalna policja, która szczegółowo analizuje wszystkie okoliczności wypadku w Balneario Camboriu. Śledczy ustalają, czy turyści na skuterze wodnym przebywali w dozwolonej strefie żeglugi. Weryfikowane jest także, czy załoga statku wycieczkowego zachowała odpowiednie środki ostrożności podczas manewrowania jednostką. Ustalenia śledztwa mają kluczowe znaczenie dla określenia odpowiedzialności za wypadek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.