Litwa. Dron spadł nieopodal granicy z Białorusią. Czy to tylko przypadek?

Alarm na granicy Litwy

Litewskie siły zbrojne poinformowały o niepokojącym zdarzeniu w rejonie orańskim, gdzie nieopodal malowniczego jeziora Lavysas znaleziono szczątki obiektu, który prawdopodobnie jest dronem. Według wstępnych ustaleń, naruszył on przestrzeń powietrzną kraju w środku nocy, a jego trasa przelotu pozostaje na razie niewiadomą. Lokalizacja, zaledwie rzut beretem od granicy z Białorusią, natychmiast podnosi alarm i sugeruje poważne implikacje.

Służby błyskawicznie uruchomiły procedurę „Skydas”, czyli protokół awaryjnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, angażując w działania nie tylko wojsko, ale także policję i straż pożarną. Nad miejscem zdarzenia krążył śmigłowiec sił powietrznych, co świadczy o powadze, z jaką władze Litwy podchodzą do incydentu. Premier Inga Ruginiene, świadoma potencjalnych konsekwencji, niezwłocznie zwołała posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa.

Czy mieszkańcy są bezpieczni?

Szefowa litewskiego rządu uspokaja, że według aktualnych informacji, bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców regionu nie istnieje. Mimo to, służby z najwyższą starannością badają sprawę, zabezpieczając teren i zbierając wszelkie dowody, które mogłyby pomóc w ustaleniu pochodzenia i celu niezidentyfikowanego obiektu. Cała akcja pokazuje, jak czujna musi być Litwa w obecnej sytuacji geopolitycznej.

To zdarzenie nie jest odosobnione. W 2025 roku odnotowano już dwa podobne incydenty, kiedy to drony, rzekomo w wyniku zmiany kursu, przypadkowo znalazły się nad litewskim terytorium. Pytanie brzmi, ile w tych „przypadkach” jest faktycznego błędu, a ile celowego testowania czujności litewskiej obrony. Służby z pewnością skupią się na wyjaśnieniu, skąd dokładnie nadleciał ostatni obiekt i w jakich okolicznościach przekroczył granicę państwową.

Prowokacje na granicy – historia bez końca?

Wydaje się, że Litwa nie może zaznać spokoju na swoich wschodnich rubieżach. Zaledwie parę miesięcy temu, w grudniu 2025 roku, kraj ten musiał wprowadzić stan wyjątkowy, a powodem były nie drony, lecz regularne i masowe naruszenia przestrzeni powietrznej przez balony. Władze Litwy raportowały wówczas o blisko sześciuset takich incydentach w ciągu roku, co musiało wywołać niemałe oburzenie.

Wówczas władze litewskie otwarcie określały te incydenty mianem ataków o charakterze hybrydowym, a nawet aktów terroryzmu. To porównanie podkreśla, jak poważnie Litwa traktuje wszelkie naruszenia swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Obecny incydent z dronem, choć na razie bez wyraźnych powiązań, wpisuje się w szerszy kontekst stałych napięć i podejrzeń o celowe prowokacje zza wschodniej granicy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.