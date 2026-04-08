Maree Mavis Crabtree oskarżona o zabójstwo syna. Jaki był prawdziwy motyw?

Proces o zabójstwo w Australii

W Australii rozpoczął się głośny proces przeciwko 59-letniej Maree Mavis Crabtree, oskarżonej o zabójstwo własnego syna, 26-letniego Jonathana. Prokuratura przedstawia dowody sugerujące, że kobieta celowo podała mężczyźnie śmiertelny koktajl, aby wyłudzić pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Do tragicznego zdarzenia miało dojść w lipcu 2017 roku w rodzinnym domu, położonym niedaleko Gold Coast, gdzie matka i syn mieszkali.

Według aktu oskarżenia, Maree Crabtree przygotowała dla syna owocowe smoothie z domieszką silnych leków przeciwbólowych, a następnie pozostawiła go bez pomocy. Mężczyzna zmarł w swoim pokoju, a matka zgłosiła jego śmierć dopiero rano. Śledczy zarzucają jej również, że nie podjęła reanimacji, mimo telefonicznych instrukcji dyspozytora służb ratunkowych, co mogło świadczyć o premedytacji.

Śmiertelna substancja w napoju

Prokuratura ustaliła, że napój podany Jonathanowi zawierał oksykodon, potężny lek przeciwbólowy, który w nadmiernych dawkach może prowadzić do zgonu. Substancję tę, wraz z blenderem używanym do przygotowania koktajlu, odnaleziono później podczas przeszukania domu oskarżonej. Te dowody mają potwierdzać wersję o celowym działaniu Maree Mavis Crabtree, dążącej do uśmiercenia syna.

Kluczowym elementem oskarżenia są zeznania Tary Crabtree, córki oskarżonej i siostry Jonathana. Kobieta zeznała, że aktywnie pomagała matce w przygotowaniu napoju, pilnując, aby nikt nie przeszkodził. Twierdziła również, że po wypiciu smoothie Jonathan kaszlał i dusił się w nocy, co wskazuje na gwałtowne pogarszanie się jego stanu zdrowia po spożyciu substancji.

Czy to była pierwsza próba zabójstwa?

Tara Crabtree w swoich zeznaniach poszła o krok dalej, twierdząc, że tragiczne wydarzenie z lipca 2017 roku nie było pierwszą próbą zabójstwa Jonathana. Według jej relacji, kilka miesięcy wcześniej matka miała już podać synowi podobny napój zawierający leki. To oświadczenie rzuca nowe światło na sprawę, sugerując wcześniejsze plany Maree Mavis Crabtree dotyczące życia syna i potencjalnego motywu.

Prokuratura, opierając się na tych zeznaniach, jako główny motyw wskazuje chęć uzyskania korzyści finansowych. Po śmierci Jonathana, oskarżona miała podjąć próbę uzyskania ponad 50 tysięcy funtów z polisy ubezpieczeniowej zawartej na życie syna. To właśnie perspektywa zgarnięcia znacznej sumy pieniędzy miała pchnąć matkę do popełnienia tak drastycznego czynu.

Linia obrony oskarżonej Maree Crabtree

Obrona Maree Mavis Crabtree zdecydowanie odrzuca wszystkie zarzuty, kwestionując wiarygodność zeznań Tary Crabtree. Prawnik oskarżonej podkreśla, że cała sprawa opiera się głównie na słowach córki, która dopiero po dwóch latach od zdarzenia oskarżyła matkę, a wcześniej miała kłamać w zeznaniach. To podważa jej wiarygodność w oczach obrony, sugerując, że jej zeznania mogą być manipulacją lub zemstą.

Adwokaci oskarżonej zwracają również uwagę na przeszłość Jonathana, przypominając, że 26-latek miał wcześniej problemy z narkotykami. Argumentują, że nie można wykluczyć, iż Jonathan mógł samodzielnie zażyć zbyt dużą dawkę leków, co doprowadziłoby do jego śmierci. To stawia alternatywną tezę, odsuwającą winę od Maree Crabtree i wskazującą na nieszczęśliwy wypadek lub przedawkowanie.

Kluczowe świadectwa w procesie

Proces w sprawie zabójstwa Jonathana ma potrwać jeszcze kilka tygodni, a sąd planuje przesłuchać kilkudziesięciu świadków. Wśród nich znajdą się między innymi lekarze, którzy badali ofiarę lub wypowiadali się na temat działania oksykodonu, ratownicy medyczni obecni na miejscu zdarzenia oraz pozostali członkowie rodziny, którzy mogą wnieść nowe informacje do sprawy. Zeznania tych osób mają kluczowe znaczenie dla ustalenia prawdy.

Na obecnym etapie procesu nie jest jeszcze znana decyzja ławy przysięgłych, która będzie musiała rozstrzygnąć o winie lub niewinności Maree Mavis Crabtree. Sprawa budzi duże zainteresowanie mediów i opinii publicznej w Australii, ze względu na jej dramatyczny charakter i wagę zarzutów. Rozstrzygnięcie będzie miało fundamentalne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych stron, a także dla praworządności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.