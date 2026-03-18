Meteoryt nad USA. Co dokładnie stało się na niebie?

Meteoryt nad USA: Zaskakujące zdarzenie

Niebo nad Stanami Zjednoczonymi rozświetlił we wtorek potężny obiekt z kosmosu, którego wejście w ziemską atmosferę zakończyło się głośnym wybuchem. Zaniepokojeni obywatele w kilku stanach USA natychmiast skontaktowali się ze służbami, generując setki zgłoszeń. Amerykańska agencja kosmiczna NASA oszacowała wagę meteorytu na blisko siedem ton, co stanowiło istotną informację dla badaczy.

Kosmiczna skała poruszała się z niezwykłą prędkością, przekraczającą 72 tysiące kilometrów na godzinę. Pierwsze obserwacje obiektu odnotowano około 80 kilometrów nad jeziorem Erie. Następnie pokonał on kilkadziesiąt kilometrów, zanim ostatecznie rozpadł się nad miejscowością Valley City. Całe zjawisko, trwające zaledwie kilka sekund, było wyraźnie widoczne nawet w ciągu dnia, intrygując świadków.

Widoczna kula ognia i potężny huk

Obserwatorzy z różnych stanów, od Wisconsin po Maryland, relacjonowali przelot jasnej kuli ognia przecinającej nieboskłon. Największe wrażenie na świadkach zrobił moment zniszczenia obiektu, kiedy to nastąpił ogromny huk. Dźwięk ten dotarł do dziesiątek tysięcy osób zamieszkujących szeroką okolicę, wzbudzając ich niepokój i ciekawość.

Część mieszkańców zgłaszała również wyraźne wstrząsy i drżenie budynków mieszkalnych. Odczyty z sejsmografów potwierdziły te doniesienia, rejestrując przejście fal uderzeniowych. Specjaliści z NASA wyjaśnili, że energia wyzwolona podczas tej kosmicznej kolizji odpowiadała detonacji 250 ton materiałów wybuchowych. Zjawisko to jest określane jako przelot bolidu, czyli wyjątkowo jasnego meteoru, powstającego w wyniku gwałtownego spalania się kosmicznej skały w atmosferze.

Czy meteoryt spowodował zniszczenia w USA?

Mimo potężnej eksplozji i wstrząsów, służby nie odnotowały żadnych raportów o osobach poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia. Nie zgłoszono również większych zniszczeń w okolicznej infrastrukturze, co jest bardzo pozytywną informacją. Znaczna część meteorytu uległa całkowitemu spaleniu w górnych warstwach atmosfery, minimalizując potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia.

Naukowcy nie wykluczają jednak możliwości, że pojedyncze, niewielkie fragmenty kosmicznej skały mogły ostatecznie dotrzeć do powierzchni ziemi. Ich rozmiar i miejsce ewentualnego upadku pozostają jednak nieznane, co budzi dalsze zainteresowanie wśród badaczy. Bolid nad USA był zjawiskiem spektakularnym, lecz na szczęście bez negatywnych konsekwencji.

Incydent w Niemczech Jakie były skutki?

Bardzo zbliżone wydarzenia miały miejsce wczesnym wieczorem 9 marca na terytorium Niemiec, gdzie również odnotowano głośny huk i jasny błysk na nieboskłonie. Zjawisko to wywołało falę połączeń na numery alarmowe, a zaniepokojeni obywatele informowali o niezwykłych anomaliach. Podobnie jak w USA, zdarzenie przypisano bliskiemu przelotowi meteorytu.

W niemieckim przypadku obiekt kosmiczny nie tylko wywołał strach, ale również doprowadził do realnych strat materialnych. Międzynarodowa Organizacja Meteorowa (IMO) przekazała w poniedziałkowym komunikacie, że bezpośrednio ucierpiał dom mieszkalny zlokalizowany w Koblencji. Na budynek spadły fizyczne fragmenty kosmicznej skały, niszcząc elewacje kilku budynków. Uderzenie to zostało poprzedzone niezwykle spektakularną grą świateł na niebie, obserwowaną przez mieszkańców Niemiec oraz wielu innych państw Europy Zachodniej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.