Misja Artemis II. Co kosmonauci zobaczyli za Księżycem?

Rekordowa podróż za Księżyc

Misja Artemis II z pewnością zapisze się w annałach kosmicznej eksploracji jako wydarzenie przełomowe, które przesunęło granice ludzkich możliwości. Czteroosobowa załoga statku Orion – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen – wyruszyła w podróż, która nie tylko nawiązywała do historycznych wyczynów, ale i ustanowiła nowe standardy. Ich celem było dotarcie do miejsc na Księżycu, których ludzkie oko nie oglądało nigdy wcześniej, a były tam jedynie sondy bezzałogowe.

Historyczny przelot miał miejsce 6 kwietnia 2026 roku, kiedy to astronauci oddalili się od Ziemi na rekordową odległość 406 771 kilometrów. Ten wynik, godny podziwu, oficjalnie pobił osiągnięcie załogi Apollo 13 z 1970 roku, co samo w sobie stanowiło symboliczny akt przekraczania kolejnych barier. Emocje towarzyszące tym wydarzeniom musiały być ogromne, a świadectwa kosmonautów jasno wskazują, że to, co zobaczyli, przerosło ich najśmielsze oczekiwania.

"To, co teraz widzimy, jest oszałamiające. Trudno to porównać z czymkolwiek, co znałem wcześniej. To po prostu niewiarygodne" - mówił Jeremy Hansen.

Czy ciemna strona Księżyca zaskakuje?

Przelot za Księżyc, a zwłaszcza jego tak zwaną ciemną stronę, to dla naukowców i entuzjastów kosmosu zawsze była gratka. To rejon, który przez dekady pozostawał poza bezpośrednim zasięgiem ludzkiego wzroku, choć skrupulatnie fotografowany przez sondy bezzałogowe. Jednakże bezpośrednia obserwacja tego miejsca dostarcza zupełnie innych wrażeń niż statyczne zdjęcia, co zresztą potwierdzili sami astronauci.

Niewidoczna strona Księżyca to prawdziwe świadectwo jego burzliwej historii, pełna ogromnych kraterów, nierówności terenu oraz niezliczonych śladów nieustannych bombardowań meteorytów. To krajobraz, który musiał wywołać dreszcz emocji u każdego, kto miałby okazję go ujrzeć. To właśnie w tym miejscu załoga Artemis II doświadczyła czegoś, co wywołało u nich bardzo silne, wręcz "nierealne" reakcje.

"Po tym wszystkim, co widzieliśmy wcześniej, teraz wygląda to jak science fiction. To jest po prostu nierealne" - opisywał Victor Glover.

Kosmiczny deszcz i zaćmienie Słońca

Co dokładnie wywołało tak mocne słowa u doświadczonych astronautów? Victor Glover przyznał, że był to widok uderzeń meteoroidów, które manifestowały się jako krótkie, intensywne błyski na powierzchni Księżyca. To swego rodzaju kosmiczny "deszcz meteorytów", choć niekoniecznie w skali, jaką znamy z ziemskiego nieba, musiał robić ogromne wrażenie w ciszy i ciemności kosmicznej przestrzeni. Niejednokrotnie spekulowano o takich zjawiskach, ale zobaczyć je na własne oczy to zupełnie co innego.

Dodatkowym, zapierającym dech w piersiach widowiskiem, które kosmonauci Misji Artemis II mieli okazję obserwować, było zaćmienie Słońca przez Księżyc widziane z perspektywy kosmosu. To niezwykłe zjawisko, rzadko dostępne dla ludzkiego oka w tak wyjątkowych okolicznościach, stanowiło idealne dopełnienie tej historycznej podróży. Pokazuje to, jak wiele jeszcze czeka nas do odkrycia poza naszym domem, nawet w tak dobrze zbadanym wydawałoby się sąsiedztwie jak Księżyc.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.