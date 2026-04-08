Tragiczna śmierć rodziny we Włoszech. Kto otruł matkę i córkę?

Dramat świąteczny w Pietracatelli

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w malowniczej, choć niewielkiej miejscowości Pietracatella we Włoszech, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Trzyosobowa rodzina – Antonella Di Ielsi, jej 15-letnia córka Sara Di Vita oraz ojciec Giovanni Di Vita – spożyła wspólnie obiad, po którym nagle poczuli się bardzo źle. Początkowo dominowało przekonanie, że przyczyną dramatu było silne zatrucie pokarmowe, być może spowodowane nieświeżą rybą.

Stan zdrowia obu kobiet – matki i córki – gwałtownie się pogorszył, co doprowadziło do ich hospitalizacji. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia Antonelli i Sary nie udało się uratować, obie zmarły po pewnym czasie. Co frapujące, do szpitala trafił także Giovanni Di Vita, 55-letni polityk lokalny, który jednak jako jedyny z rodziny przeżył te dramatyczne chwile. Początkowe wypisanie kobiet ze szpitala, a następnie ich ponowne przyjęcie w pogorszonym stanie, wywołało poważne kłopoty dla pięciu lekarzy z kliniki, do której trafiły poszkodowane.

Czy trucizna zaskoczyła ofiary?

Gdy wstępne teorie o zatruciu pokarmowym zaczęły blednąć w obliczu rosnącej tajemnicy, śledczy zlecali szczegółowe badania. Jak donosi prestiżowy "Vanity Fair Italia", wyniki analiz toksykologicznych okazały się absolutnie szokujące, zmieniając całkowicie perspektywę tego dramatu. W organizmach Antonelli Di Ielsi i Sary Di Vita wykryto obecność rycyny, potężnej trucizny, co obaliło pierwotne założenia dotyczące przyczyn ich śmierci. Niezwykłe jest to, że w ciele ojca rodziny, Giovanniego Di Vity, nie stwierdzono żadnych śladów toksycznych substancji.

Rycyna, substancja wykryta u ofiar, jest pozyskiwana z nasion rącznika pospolitego, rośliny znanej z zastosowań w przemyśle (olej rycynowy), lecz której surowe nasiona są niezwykle toksyczne. Ta podstępna trucizna atakuje kluczowe procesy życiowe komórek, prowadząc do zahamowania produkcji białek, co często sprawia, że początkowe objawy do złudzenia przypominają typowe zatrucie pokarmowe. Jej obecność w posiłku matki i córki stawia przed śledczymi mnóstwo pytań.

Kto mógł być celem zabójcy?

Pytanie o źródło rycyny w posiłku matki i córki pozostaje kluczowe dla prowadzonego śledztwa. Dlaczego trucizna znalazła się akurat w ich porcjach, podczas gdy Giovanni Di Vita wyszedł bez szwanku? To prowadzi do spekulacji na temat potencjalnego celu zamachowca. Czy lokalny polityk Giovanni Di Vita był faktycznie zamierzonym celem, a kobiety stały się przypadkowymi ofiarami, czy może prawda jest zupełnie inna i motywy leżą znacznie głębiej w skomplikowanych relacjach rodzinnych?

Policja intensywnie pracuje nad rozwikłaniem tej mrocznej zagadki, prowadząc szczegółowe prace w domu należącym do rodziny Di Vita w Pietracatelli. Każdy szczegół jest analizowany pod kątem wyjaśnienia, w jaki sposób rycyna trafiła na stół rodzinny i co mogło być motywem tak okrutnego czynu. Śledztwo jest w toku, a włoskie władze dążą do jak najszybszego ustalenia sprawców i okoliczności tych tragicznych śmierci, które wstrząsnęły lokalną społecznością.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.