Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Dlaczego Izrael nie jest zadowolony?

Zawieszenie broni Bliski Wschód

W minioną noc świat z uwagą śledził rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, oczekując na reakcję Iranu i nieprzewidywalne decyzje prezydenta USA, Donalda Trumpa. Wcześniej Trump postawił Teheranowi ultimatum, grożąc zniszczeniem infrastruktury kraju, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie cieśniny Ormuz i programu nuklearnego. Zagroził, że "cofnie Iran do epoki kamienia łupanego", co wzbudzało powszechne obawy. Termin ultimatum mijał o godzinie drugiej w nocy czasu polskiego, co potęgowało globalne napięcie i niepewność.

Na szczęście nie doszło do przewidywanych apokaliptycznych wydarzeń. Pakistan, pełniąc rolę mediatora, ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Umowa ta zakładała dwutygodniowe, całkowite zawieszenie broni w całym regionie, co było kluczowym elementem negocjacji. Porozumienie obejmowało również warunkowe otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz oraz rezygnację Iranu z dalszego rozwoju programu atomowego. Na pozytywną reakcję rynków finansowych i obniżkę cen ropy nie trzeba było długo czekać, choć niejasności wciąż pozostawały.

„Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie” - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Sprzeczne komunikaty USA i Iranu

Mimo ogłoszenia wstępnego porozumienia, natychmiast pojawiły się sprzeczne komunikaty ze stron konfliktu. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran ogłosiły swoje zwycięstwo, co wprowadziło zamieszanie w interpretacji faktycznych ustaleń. Iran dodatkowo utrzymywał, że uzyskał zgodę Amerykanów na wzbogacanie uranu, co bezpośrednio kłóciło się z deklarowanymi celami USA w zakresie denuklearyzacji. Te rozbieżności budziły wątpliwości co do trwałości i pełnego zakresu osiągniętego konsensusu.

Izrael natychmiast zajął stanowisko wobec wynegocjowanych zasad, deklarując podporządkowanie się porozumieniu Trumpa. Jednocześnie jednak, Tel Awiw wyraźnie podkreślił, że zawieszenie broni nie dotyczy Libanu, co stanowiło istotny wyjątek od regionalnego pokoju. Według doniesień Al Jazeery, terytorium Libanu miało już zostać ostrzelane po zawarciu porozumienia. Times Of Israel informował o strzałach w stronę Iranu, a kraje takie jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na sytuację.

"Izraelscy urzędnicy są zaniepokojeni tymczasowym porozumieniem o zawieszeniu broni, jakie USA zawarły z Iranem, poinformowało. (...) Izrael robi to jednak niechętnie: Izrael wciąż ma na liście kolejne cele i cele, które chciałby osiągnąć poprzez działania militarne w Iranie, podało źródło" - podała CNN, powołując się na izraelskie źródło zaznajomione ze sprawą.

Czy Izrael będzie sabotował pokój?

Nieoficjalne ustalenia CNN wskazują, że Izrael nie jest usatysfakcjonowany obecnym rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kraj ten dąży do kontynuowania działań wojennych, nie tylko w stosunku do Libanu, który został wyłączony z porozumienia, ale również Iranu. To sugeruje głębokie różnice w strategicznych celach poszczególnych stron konfliktu. Izrael wciąż ma na liście kolejne cele, które chciałby osiągnąć poprzez działania militarne w Iranie, co rodzi obawy o przyszłość stabilności w regionie i możliwość sabotażu pokoju.

Wcześniejsze wypowiedzi premiera Izraela, Benjamina Netanjahu, również sugerowały niechęć do pełnego wstrzymania działań zbrojnych. W połowie marca Netanjahu odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Izrael zaprzestanie ataków na Iran, nawet jeśli Donald Trump wynegocjuje zawieszenie broni. Mimo pojawienia się szansy na pokój, sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a rakiety i drony wciąż są aktywne. Spadające ceny ropy stanowią jednak pozytywny sygnał, wskazujący na nadzieję na deeskalację.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.