Modżtaba Chamenei w Moskwie. Sekretna operacja zmienia oblicze władzy w Iranie?

Tajemnicza podróż ajatollaha do Moskwy

Kuwejcka gazeta „Al-Jarida” rzuciła nowe światło na sprawę Modżtaby Chameneiego, rzekomo nowego najwyższego przywódcy Iranu, donosząc o jego potajemnym transporcie do Moskwy. To właśnie tam, z dala od ciekawskich spojrzeń Teheranu, miał przejść skomplikowaną operację po poważnych obrażeniach odniesionych podczas niesławnych nalotów. Cała akcja, owiana absolutną tajemnicą, przypomina scenariusz z najlepszych thrillerów szpiegowskich, budząc pytania o rzeczywisty stan irańskich władz po ostatnich napięciach.

Według nieoficjalnych źródeł, ten rzekomy następca zmarłego Alego Chameneiego miał zostać ewakuowany z ojczyzny na pokładzie rosyjskiej maszyny wojskowej. Zabieg, który uratowałby mu życie lub przynajmniej sprawność, miał odbyć się w jednym z obiektów kontrolowanych bezpośrednio przez Władimira Putina, co dodaje całej sprawie jeszcze więcej pikanterii. Informator dziennika „Al-Jarida” twierdzi, że to sam prezydent Rosji osobiście zaoferował Moskwie pomoc medyczną, co wskazuje na strategiczne znaczenie Modżtaby dla Kremla.

Obrażenia Chameneiego. Co się wydarzyło?

Obrażenia, których miał doznać Modżtaba Chamenei, nie były bynajmniej powierzchowne. Mówi się, że ucierpiał w jednym z pierwszych uderzeń w ramach operacji nazwanej „Epic Fury”, co sugeruje jego bliskość z centrum decyzyjnym w momencie ataków. Według doniesień, skala obrażeń była tak poważna, że wymagała natychmiastowej i niezwykle skomplikowanej interwencji chirurgicznej, co tylko podkreśla dramatyzm sytuacji i wagę ukrywania tych faktów przed światem.

Chociaż w mediach huczy od plotek na temat możliwej amputacji nogi czy poważnych urazów narządów wewnętrznych, irańskie władze milczą jak zaklęte, nie potwierdzając żadnej z tych rewelacji. Ta cisza, w połączeniu z niemal całkowitą blokadą internetu w Iranie, skutecznie utrudnia weryfikację jakichkolwiek informacji, pozostawiając pole do popisu dla wszelkiego rodzaju spekulacji i domysłów, co jest typowe dla reżimów autorytarnych.

Dlaczego ajatollah zniknął z widoku publicznego?

Od momentu swojej nominacji na potencjalnego następce Ajatollaha, Modżtaba Chamenei nie pokazał się publicznie ani razu, co jest niezwykle wymowne i z pewnością nie uspokaja nastrojów. Ta absencja to woda na młyn dla wszelkiej maści teorii spiskowych i spekulacji. W internecie wrze od pogłosek, że nowy przywódca Iranu może przebywać w śpiączce, a nawet, że już nie żyje, co rodzi poważne pytania o stabilność i przyszłość irańskiego reżimu, zwłaszcza w kontekście ostatnich zawirowań.

Państwowa telewizja irańska z godną podziwu determinacją stara się zdementować te pogłoski, jednak ich komunikaty wydają się mało przekonujące, zważywszy na brak dowodów. Co więcej, anonimowe źródła, na które powołuje się zagraniczna prasa, donoszą, że Chamenei miał wcześniej trafić na oddział intensywnej terapii w szpitalu uniwersyteckim Sina w Teheranie. Wiadomości te, choć trudne do potwierdzenia, malują obraz znacznie bardziej dramatyczny niż ten, który prezentuje oficjalna propaganda.

Trump kwestionuje życie Chameneiego. Cios dla Teheranu?

Do puli zagadek oliwy do ognia dolewają także wypowiedzi zagranicznych polityków, którzy z dużą dozą sceptycyzmu podchodzą do oficjalnych komunikatów z Teheranu. Prezydent USA Donald Trump niedawno otwarcie przyznał, że nie ma żadnej pewności co do tego, czy Modżtaba Chamenei w ogóle żyje, co z pewnością nie poprawia reputacji irańskiego reżimu. Amerykański lider wyraźnie zaznaczył, że nikt do tej pory nie był w stanie pokazać go publicznie, co stanowi poważny zarzut i wyzwanie dla irańskich władz.

W odpowiedzi na te ostre słowa i rosnącą presję, irańskie władze stanowczo odpierają wszelkie zarzuty, próbując uspokoić opinię publiczną. Minister spraw zagranicznych kraju zapewnił, że nowy przywódca cieszy się dobrym zdrowiem i w pełni panuje nad sytuacją w Iranie. Jednak w obliczu braku jakichkolwiek namacalnych dowodów i potajemnych operacji w Moskwie, te deklaracje brzmią raczej jak desperacka próba utrzymania fasady, niż wiarygodne zapewnienia o stabilności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.