Napięcie na linii Trump Netanjahu. Czy kulisy ataku na Iran są inne niż oficjalne komunikaty?

Amerykański prezydent nic nie wiedział?

Międzynarodowa scena polityczna ponownie rozgrzewa się do czerwoności, a główni aktorzy – Donald Trump i Benjamin Netanjahu – zdają się grać skomplikowaną partię. Oficjalne komunikaty dotyczące rzekomego izraelskiego ataku na irańskie złoże gazu South Pars wywołały falę spekulacji, czy mamy do czynienia z mistyfikacją, czy może prawdziwym pęknięciem w dotychczasowych, wydawałoby się nienaruszalnych, relacjach. Trump w mediach społecznościowych kategorycznie stwierdził, że "Stany Zjednoczone nic nie wiedziały o tym konkretnym ataku", co samo w sobie brzmi jak próba zdystansowania się od potencjalnie kontrowersyjnych działań.

Prezydent USA poszedł nawet dalej, ostrzegając Iran, że jeśli ten zaatakuje infrastrukturę paliwową w Kuwejcie, Waszyngton bez wahania "wysadzi w powietrze całe pole gazowe South Pars z siłą i mocą, jakiej Iran nigdy wcześniej nie widział". Ta zdecydowana retoryka, choć charakterystyczna dla Trumpa, jednocześnie budzi pytania o faktyczny zakres kontroli Ameryki nad poczynaniami swojego sojusznika. Netanjahu zaś, choć przyznał, że "działał sam" w przypadku rzekomego ataku, zdecydowanie odrzucił sugestie, jakoby Izrael sterował polityką USA na Bliskim Wschodzie, nazywając je "fake newsami" i wyrażając zdziwienie, że ktokolwiek mógłby przypuszczać, że może wpływać na decyzje amerykańskiego prezydenta.

"Czy ktokolwiek naprawdę myśli, że ktoś może mówić prezydentowi Trumpowi, co ma robić?" - pytał Netanjahu.

Szef kontrwywiadu USA ujawnił szokujące kulisy?

Jednakże, w świetle niedawnych wydarzeń, deklaracje Netanjahu o niezależności Izraela od amerykańskich wpływów nabierają zupełnie innego ciężaru. Dymisja Joe Kenta, dyrektora Narodowego Centrum Antyterrorystycznego, wstrząsnęła amerykańską sceną polityczną i militarną. Kent, bezkompromisowy weteran sił specjalnych USA, złożył rezygnację 17 marca, otwarcie protestując przeciwko amerykańskiemu zaangażowaniu w konflikt z Iranem, co stanowiło akt odwagi i publicznego sprzeciwu wobec polityki państwa. Jego oświadczenie rzuca cień na całą bliskowschodnią układankę.

Słowa Kenta uderzają w samo serce oficjalnej narracji. Otwarcie stwierdził, że "Iran nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju", a wojna została wszczęta "pod naciskiem Izraela i jego potężnego amerykańskiego lobby". To oskarżenie o tak dużej wadze, wygłoszone przez osobę z wewnętrznych kręgów kontrwywiadu, podważa zaufanie do transparentności i niezależności amerykańskiej polityki zagranicznej, przypominając o trudnych lekcjach z przeszłości i ukrytych motywach, które często kierują globalnymi konfliktami.

"Nie mogę z czystym sumieniem popierać trwającej wojny w Iranie. Iran nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju i jest oczywiste, że rozpoczęliśmy tę wojnę pod naciskiem Izraela i jego potężnego amerykańskiego lobby" - tak napisał w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X Joe Kent.

Kampania dezinformacyjna i powtórka z Iraku?

Joe Kent w swoim dramatycznym oświadczeniu poszedł jeszcze dalej, wskazując na konkretne działania mające na celu manipulowanie opinią publiczną. Według niego, "wysocy rangą izraelscy urzędnicy i wpływowi przedstawiciele amerykańskich mediów wszczęli kampanię dezinformacyjną", która celowo podkopała program "America First" i rozbudziła nastroje wojenne. Ta strategia, zdaniem Kenta, miała na celu przekonanie Amerykanów do konieczności militarnej interwencji w Iranie, pomimo braku realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa USA.

Kent odważył się porównać obecną sytuację do wojny w Iraku z 2003 roku, co w kontekście jego doświadczeń jako weterana sił specjalnych, który służył między innymi w Iraku i Jemenie, brzmi szczególnie mocno. Nie chodziło mu wyłącznie o niesławne "nieodnalezione bronie masowego rażenia". Głównym punktem zbieżności jest jego przekonanie, że tamta wojna również została "zainscenizowana przez Izrael". Ta teza, choć kontrowersyjna, wpisuje się w szerszą debatę o ukrytych mechanizmach polityki międzynarodowej i rolę interesów zewnętrznych w kształtowaniu decyzji supermocarstw, stawiając pod znakiem zapytania narracje budowane przez dekady.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.